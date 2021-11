"Temptation Island" addio, arriva "Ultima fermata": svelati i dettagli e conduttore clamoroso

Non sentiremo più la famosa frase “Ho un video per te!“. Ebbene sì, dopo anni chiude per sempre “Temptation Island”. La notizia circa un addio definitivo del docu-reality delle tentazioni al piccolo schermo, era già trapelata la scorsa estate, sul finire dell’ultima edizione. I motivi sarebbero da ricondurre a questioni legate ai diritti televisivi. Difatti non possiamo parlare di ascolti bassi, perché ogni edizione è sempre stata premiata.

Maria De Filippi dovrà dunque rinunciare a uno dei suoi programmi? No! Se da un lato “Temptation Island” andrà in soffitta, dall’altro arriverà “Ultima fermata”. In realtà, proprio la scorsa estate si era già parlato di questa staffetta, ma adesso abbiamo qualche dettaglio in più. A parlarne è stato l’influencer, Amedeo Venza. Il programma sarà sempre targato Fascino, casa di produzione della De Filippi.

Si tratta di una trasmissione che era già in fase embrionale da tempo, ma adesso vedrà la luce. Venza ha parlato di ufficialità, introducendo dei cambiamenti rispetto a Temptation, come la possibilità di partecipazione di coppie sposate e con figli in comune. Una bella novità insomma, se si pensa che al reality delle tentazioni potevano partecipare solo coppie fidanzate e senza figli.

“È ufficiale: addio a Temptation Island, arriva Ultima fermata. Sono già partiti i casting per il nuovo format targato Mediaset che, oltre a cambiare titolo, introdurrà anche nuove regole. Ad esempio, quella di accogliere nel programma anche coppia sposate e con figli in comune“, queste le parole dell’influencer. Venza è poi passato al capitolo conduttori.

“Temptation Island”, eccezion fatta per le poche edizioni vip andate in onda, è sempre stato condotto da Filippi Bisciglia. Con la fine del programma andrà via anche Filippo? In questo caso la risposta è ni. Venza ha affermato che il nome di Bisciglia non è stato scartato, ma ne circola un altro che è davvero clamoroso: Stefano De Martino.

“Tra i conduttori dovrebbe essere riconfermato Filippo Bisciglia, anche se, pare, si stia valutando l’opzione che porta a un nome ancora più grosso: Stefano De Martino!“, queste le dichiarazioni circa la questione conduttore. Insomma, qualcosa inizia a muoversi e oltre a maggiori dettagli, anche i nomi dei papabili conduttori spuntano fuori. Non resta che attendere nuovi sviluppi.