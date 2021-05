Temptation Island 2021, quando inizia e le probabili coppie

Con la stagione televisiva che è ormai terminata e molti dei programmi Mediaset sono in vacanza, c’è un appuntamento che interessa molti telespettatori e che li tiene incollati alla televisione nelle sere d’estate. Si tratta di Temptation Island, il format ideato da Maria De Filippi che mette al centro la fedeltà delle coppie protagoniste. Al timone, come da un paio d’anni, vi è Filippo Bisciglia che ha il compito di ascoltare le confidenze, gli stati d’animo delle varie coppie.

Ormai manca davvero poco, in quanto si presuppone che, salvo indiscrezioni e cambiamenti dell’ultimo minuto, la prima puntata di questo docu-reality che appassiona i telespettatori e che si conferma uno dei più visti della stagione estiva, dovrebbe partire, con la prima puntata, a partire dal prossimo 30 giugno, sempre alle 21.20 circa su Canale 5.

Le registrazioni partiranno a breve, anche se a oggi non si sa ancora quali potranno essere le coppie a mettere in gioco la loro fedeltà verso il partner. Lo stesso Bisciglia, in una intervista realizzata per la presentazione del programma, ha detto di non conoscere ancora i protagonisti di questa edizione.

Quest’anno, Temptation Island torna in una unica versione, in quanto, come l’anno scorso non ci sarà l’appuntamento con i Vip, capitanato da Alessia Marcuzzi, la quale ha espresso il suo rammarico in merito dal momento che le piace molto raccontare e ascoltare storie del genere nelle quali immedesimarsi. La versione presentata da Bisciglia punta sui Nip, le persone comuni, anche se non è escluso che possano esserci delle coppie Vip.

Riguardo alle coppie Vip, ci sono alcuni rumors che parlano di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga oppure la coppia formata da Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi, entrambi noti per la loro partecipazione al Grande Fratello Vip dove hanno trovato l’amore, ma hanno declinato l’offerta. Ci sono anche delle coppie che si sono autoproposte, come quella formata da Vera Gemma e il fidanzato Jedà oppure la stessa Guenda Goria, sebbene il suo fidanzato, Mirko Gancitano, tentenni.