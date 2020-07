Temptation Island 2020, tutte le anticipazioni della puntata del 23 luglio

Temptation Island, il game sull’amore che va in onda ormai da qualche anno sulle reti Mediaset ad allietare le serate estive, torna nella puntata di giovedì 23 luglio con tantissime novità e anche qualche colpo di scena che sicuramente catturerà l’attenzione del pubblico da casa. In attesa della quarta puntata di domani, sono già tanti i colpi di scena a cui il pubblico ha assistito e tantissimi altri si dipaneranno nelle prossime ore. Ecco alcune delle anticipazioni e cosa accadrà nella puntata di domani.

Filippo Bisciglia, al timone dell’edizione anche di quest’anno, continua il suo viaggio nei sentimenti che tanto successo stanno riscuotendo nel pubblico da casa che ogni giovedì decide di premiare questa trasmissione decretandone il successo. Proprio suo il compito di fare da paciere e raccontare gli stati d’animo e le emozioni dei protagonisti ogni volta.

Nel frattempo, in attesa delle anticipazioni per capire cosa accadrà domani, facciamo un po’ il punto della situazione per capire cosa è accaduto. Già due coppie hanno abbandonato il reality nelle puntate precedenti, ovvero Sofia e Alessandro che hanno deciso di proseguire insieme il percorso, mentre la coppia formata da Ciavy e Valeria ha preferito salutarsi e continuare il percorso da separati.

Nella puntata di domani, in base alle anticipazioni che sono state riferite da Gossip News Italia e Gossip Blog, sembra che ci sia un’altra coppia ad abbandonare il reality insieme. Si tratta della coppia formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, i quali torneranno a casa insieme iniziando un altro percorso al di fuori delle telecamere.

In base ai rumors, ecco cosa afferma il sito di Gossip News Italia riguardo questa coppia: “Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso porteranno a termine il loro percorso nel resort, rimanendovi fino al ventunesimo giorno. La coppia, però, dovrebbe lasciare insieme il resort di Temptation Island e ci potrebbe essere anche un colpo di scena finale”.

Per scoprire quale sia il colpo di scena finale non resta che attendere la puntata di domani per capire se non sia la tanto attesa proposta di matrimonio che la Nazzaro attende da tanto convolando così il suo desiderio di famiglia e stare insieme.