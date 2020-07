Temptation Island 2020, parla la sorella di Andrea: “Se Anna è diabolica, meglio si lascino”

L’ultima puntata di Temptation Island 2020 ha visto Andrea Battistelli e Anna Boschetti particolarmente in crisi.

La fidanzata, infatti, non ha mai fatto mistero di voler avere un figlio dal compagno e per riuscire nel suo intento si è detta disposta a tutto. “Io sono un’attrice nata, sono diabolica. Io so giocare. Gli devo fr venire l’ulcera. Non cerco il fidanzantino. Per ottenerlo farò di tutto. Lui è tanto geloso, con la gelosia so cosa ottenere. Lo devo scuotere” ha detto Anna alle sue compagne di avventure.

In quest’ultima settimana la 37enne si è avvicinata ai tentatori instaurando un rapporto più confidenziale con uno di essi, il tutto solo per far ingelosire il fidanzato e quindi convincerlo a mettere su famiglia con lei.

Le sue parole, però, non sono passate inosservate. Non soltanto il fidanzato Andrea non sembra aver gradito, ma anche la sua famiglia non ha apprezzato l’atteggiamento della giovane e soprattutto le sue stesse parole.

La sorella di Andrea, Serena, ha mostrato particolari dubbi sulla fidanzata del fratello dopo le sue affermazioni; “L’espressione mi ha colpito, sono stati concetti duri, Da sorella sono contenta se Andrea è felice. Non sempre tutte le scelte si condividono. Sta prendendo un pacchetto importante ma è consapevole e questo gli fa onore. Dal mio punto di vista, credo anche che a 27 anni vivere una storia con maggiore spensieratezza lo renderebbe più sereno” dice Serena, che però continua “Mi auguro che, se quella parte diabolica esiste davvero, lui esca da solo”.

Cosa succederà quindi tra Anna e Andrea? Avrà il sopravvento il giovane 27enne nel chiedere tempo o la sua fidanzata che invece vuole più stabilità? Lo scopriremo nelle prossime puntate.