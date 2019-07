Temptation Island 2019, Vittorio lascia Katia: "Non sei la donna per me"

Il confronto inizia con le dichiarazioni di Vittorio Collina, che accusa la sua fidanzata di essersi avvicinata a due tentatori sin da subito. Katia risponde di essere entrata nella trasmissione con numerosi dubbi sul loro amore, ammettendo che questa esperienza a Temptation Island è servita molto per capire alcune cose.

Successivamente Katia rivela di non averci provato con nessuno, ma da questo momento Vittorio incomincia ad alzare i toni: “Hai finito di prendere per il c**o le persone. Non hai mai pensato a cosa provassi io. Ti ho sempre portata così, tu al primo giorno mi hai calpestato totalmente. Pensavi mi facessi andar bene tutto come ho fatto in passato? Spiace buttare due anni e mezzo nel ce**o! Portandomi qui mi hai dato la sveglia, mi ha fatto capire che non sei la donna per me”.

Da questo momento in poi vediamo una Katia completamente diversa, molto più dolce e sensibile rispetto agli ultimi ventuno giorni passati all’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula. Ammette di essere molto esuberante di carattere, ma oltre a questo esiste anche un lato dolce e sensibile. Successivamente passa all’attacco precisando che anche lui le ha portato poco rispetto poiché si è quasi baciato con la sua tentatrice.

Il conduttore Filippo Bisciglia chiede quindi a Katia di essere sincera e dire cosa pensa di Vittorio Collina: “Ci tenevo dall’inizio a dirlo, volevo chiederti scusa per averti dato del cogl**ne, non lo dicevo per offenderti, sai quanto vale per me, sei importante, ti ho sempre rispettato”.

Tuttavia, Vittorio Collina non si addolcisce dinanzi alle sue lacrime, e decide quindi di chiudere la sua storia d’amore con Katia: “Apprezzo quello che dice e mi dispiace che pianga, ma non tollero la presa per il cu*o della prima settimana. Adesso è inutile fare la parte dell’innamorata, non l’accetto. Filippo non avrei mai pensato tutto questo, voglio tornare a casa da solo”.

Nel finale possiamo vedere che Vittorio Collina si avvicina alla tentatrice Vanessa Cinelli, rivelando che una volta fuori dal resort in Sardegna vorrebbe continuare la sua conoscenza con lei. La ragazza dichiara di essere stata fortunata ad aver incontrato un ragazzo così dolce e quindi accetta la sua richiesta. Al momento non conosciamo la situazione sentimentale di Vittorio Collina e Katia Fanelli. La verità verrà scoperta solamente durante la puntata speciale di questa sera di Temptation Island.