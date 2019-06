Temptation Island 2019, presentate le prime due coppie pronte a mettersi in gioco

Dalla prossima estate va in onda una nuova edizione di “Temptation Island 2019“, il reality show estivo prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Al momento non conosciamo la data ufficiale di partenza, ma secondo le ultime indiscrezioni, la trasmissione dovrebbe andare in onda per la fine di giugno o massimo i primi giorni di luglio.

La ricetta di questa trasmissione è sempre uguale alla scorsa edizione. Infatti, ci sono delle coppie che testano il loro amore mettendosi in giochi nel reality show, mentre affascinanti ragazze e possenti ragazzi pronti a tentarli e mettere in dubbio la relazione. Fino ad oggi, la pagina Instagram di “Temptation Island” ha ufficializzato le prime due coppie.

La prima coppia di “Temptation Island 2019”

Con un breve video, veniamo a conoscenza della coppia formata da Vittorio e Katia. A prendere la parola per primo è il ragazzo: “Ho scelto di partecipare a ‘Temptation Island’ per misurare quanto effettivamente mi ama Katy. Quello che provo io è un po’ di più rispetto a quello che prova lei per me“.

La ragazza, oltre a confermare che Vittorio provi un sentimento molto più forte, aggiunge: “Mi prendo tutte le libertà dall’inizio perché lui me le ha sempre fatte andar bene tutte. Io faccio quello che mi fa stare bene. In primis penso a me stessa, poi viene il resto”.

Ecco la seconda coppia

Viene confermata anche la presenza di Jessica e Andrea. In questo video inizia a prendere parola la ragazza: “Partecipo a Temptation Island perché dopo aver disdetto il matrimonio mi sono sorte delle domande, principalmente se sono ancora innamorata di Andrea e se la vita con lui mi rende ancora felice”. Andrea invece dichiara: “Dal canto mio so quello che voglio e so quello che provo, ma a questo punto non so lei quel che vuole”.

Le coppie hanno già infiammato il pubblico a casa, e qualcuno lancia già i primi pronostici. Infatti, in tantissimi, dichiarano proprio che, per le parole espresse, una delle prime storie a finire su l’isola sarà quella di Vittorio e Katia.