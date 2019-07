Temptation Island 2019, Nunzia e Arcangelo chiudono definitivamente: "Non avrebbe senso perdonare"

Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco non hanno passato la prova di Temptation Island 2019. La coppia, che si conosce dall’infanzia, decide di prendere due strade diverse, anche a causa degli ultimi alti e bassi che stava vivendo. A decidere di chiudere il tutto è stato Arcangelo durante l’ultimo falò di confronto.

Neanche l’ultima puntata di Temptation Island Nip, lo speciale che mostra le coppie di questa edizione nel mese successivo, porta buone notizie per i fan della coppia. I due, interpellati dal conduttore Filippo Bisciglia, hanno rivelato di essere felicemente single, seppure Arcangelo mostra un po’ di nostalgia per il tempo passato con Nunzia.

Nunzia ed Arcangelo non sono più una coppia

Come riporta il sito “Leggo“, a parlare per primo è stato Arcangelo Bianco. Quest’ultimo ha rivelato di aver fatto quel tipo di discorso durante il falò di confronto con l’obbiettivo di regalare un po’ di serenità ad entrambi. Rivela anche che i due non si sono incontrati subito dopo la loro esperienza a Temptation Island Nip, ed a oggi sta cercando la vera felicità.

Non nega comunque che sente la mancanza della sua fidanzata Nunzia, poiché è molto difficile dimenticare tredici anni di relazione in un mese. Al momento cerca di essere il più lucido possibile, sapendo che il ritorno con lei non farebbe bene né a lei, né a se stesso.

La donna, che ha cercato in tutti i modi di implorare il suo fidanzato durante il falò di confronto, sembra incredibilmente felice per la sua attuale situazione sentimentale: “A casa, ho realizzato veramente che Nunzia e Arcangelo non esistevano più. Oggi sto bene. Arcangelo non voleva continuare con me, non è che non poteva. Se una persona vuole, può. Sono curiosa di conoscere me stessa come persona sola. Io ho conosciuto Arcangelo a 13 anni, oggi ne ho 26. Se Arcangelo dovesse tornare sarebbe un no categorico da parte mia. Perdonare, che senso avrebbe? Oggi, ho voglia di stare da sola”.