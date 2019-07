Temptation Island 2019, l’uomo che sceglie i brani musicali è Fabrizio Baglio

Temptation Island è iniziato da due settimane e ovviamente sui social si parla delle varie coppie e dei comportamenti dei fidanzati con i tentatori, altro argomento di discussione tuttavia è la scelta della musica: ogni momento del reality, infatti, viene sottolineato dalla presenza di deteriminati brani musicali che la maggior parte degli utenti social considera particolarmente azzeccati.

L’uomo che se ne occupa ha un nome e un volto: si tratta di Fabrizio Baglio che in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine spiega come funziona il suo lavoro e come avviene la scelta dei brani, specificando che è un lavoro svolto insieme al regista Andrea Vicario e al suo assistente all’editing Riccardo Felici.

Fabrizio Baglio ha premesso di essere un appasionato di musica sin da quando era un bambino e di avere quindi una conoscenza musicale molto vasta, che spazia da Fabrizio De André e Phil Collins fino ad interpreti più contemporanei e di essere, inoltre, molto contento che il suo lavoro a Temptation Island sia molo apprezzato.

Baglio ha dichiarato: “Vogliamo caratterizzare musicalmente i protagonisti, attribuendogli quasi un vero e proprio genere musicale. Una volta attribuito il genere si sceglie il brano adatto per la situazione da raccontare” spiegando, quindi, che ad ogni protagonista si attribuisce un genere musicale in base alla sua personalità e per tutta la durata del reality si scelgono i singoli brani all’interno di quel genere.

Fabrizio Baglio ha specificato inoltre che il suo lavoro avviene sulle scene già registrate, lui infatti non interagisce con le coppie né prima né dopo il suo lavoro: dopo aver visionato il materiale attribuisce alla scena il brano musicale che ritiene più adatto, poi procede con il montaggio e infine avviene la finalizzazione vera e propria. I brani più adatti vengono ispirati a Fabrizio Baglio dalle coppie stesse, in base al momento che stanno vivendo, anche se la difficoltà maggiore sta nel cercare di non enfatizzare troppo o troppo poco quel momento.