Temptation Island 2019, Ilaria lascia Massimo: "Per la prima volta penso alla mia felicità"

Ilaria Teolis ha deciso di partepicare a Temptation Island insieme a Massimo Colantoni perché stufa degli atteggiamenti infantili da parte del suo fidanzato. Per questo motivo voleva vedere il suo comportamento al villaggio situato in Sardegna a contatto con le altre tentatrici e testare il suo amore.

Massimo Colantoni ha stretto un rapporto molto importante con Elena Cianni, mentre la giovane Ilaria Teolis si è avvicinata al tentatore Javier Martinez. Dopo 21 giorni di permanenza all’Is Morus Relais, hanno dovuto fare un bilancio della loro esperienza.

Ilaria Teolis lascia Massimo Colantoni

A parlare per primo è Massimo, che svela di essersi avvicinato alla tentatrice Valeria perché ha provato cose nuove mai sentite durante la sua relazione con Ilaria, anche se ogni cosa le collegava a lei. Secondo Massimo, non avrebbe mai mancato di rispetto alla sua fidanzata poiché non ha mai fatto nessun complimento a Valeria.

Successivamente Filippo Bisciglia rivela che uno dei possibili problemi della coppia è quello di aver deciso di andare a convivere sin da giovani. Ilaria non nega questa versione dei fatti, poiché ammette che con Massimo si è dovuta comportare da donna matura, anche se lei è ancora una ragazzina. Tuttavia, ha acconsentito alla convivenza perché temeva che altrimenti Massimo l’avrebbe lasciata.

Se Massimo quindi ha capito il suo amore per Ilaria, per quest’ultima le cose sono ben diverse, poiché dichiara di non aver più fiducia in lui. La giovane infatti svela di non aver mai vissuto la sensazione di stare sola, ma ha capito che in questa situazione ci sta bene, seppure dichiara di non poter dimenticare il suo fidanzato da un giorno all’altro.

Le insistenze di Massimo di farle cambiare idea sono inutili poiché Ilaria, in lacrime, decide di uscire dalla trasmissione senza di lui: “Filippo, Massimo, non mi sono nè innamorata nè disamorata, mi sono innamorata di me. Per la prima volta sto pensando alla mia felicità. Non lo so più se sono innamorata di Massimo, è cambiato qualcosa”.

Al momento quindi la coppia si è lasciata. Ora, nella puntata speciale di questa sera, scopriremo a distanza di un mese se la decisione della ragazza è rimasta la stessa oppure assisteremo a un colpo di scena.