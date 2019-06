Temptation Island 2019, i primi due tentatori provengono da "Uomini e Donne"

Nella giornata del 24 giugno va in onda una nuova edizione di “Temptation Island“, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Fino a questo momento, i telespettatori, grazie a dei video pubblicati sui social della trasmissione, hanno conosciuto le sei coppie che hanno deciso di mettersi in gioco sull’isola delle tentazioni.

Le coppie sono tutte sconosciute al pubblico italiano, esclusa quella formata da Cristina Incorvaia e David Scarantino. I due si sono conosciuti durante la loro partecipazione al trono over di “Uomini e Donne“.

I nomi dei primi tentatori di “Temptation Island 2019”

Al momento, resta un gran mistero circa i tentatori di questa edizione di “Temptation Island”. A svelare i primi due nomi ci pensa Raffaella Mennoia, autrice e braccio destro di Maria De Filippi, sui propri social network.

Il primo è Giulio Raselli, ragazzo che conta 133 mila follower su Instagram. Viene conosciuto dal pubblico per aver partecipato a “Uomini e Donne” con il ruolo di corteggiatore di Giulia Cavaglià. La tronista però decise di uscire dalla trasmissione insieme a Manuel Galano.

Il secondo nome è quello di Flavio Barattucci, e anch’esso viene ricordato dal pubblico per la sua conoscenza con Giulia Cavaglià. Tuttavia, come un fulmine a ciel sereno, decise di lasciare il programma durante il percorso perché la tronista torinese non credeva nella sua onestà.

A confermare le parole di Raffaella Mennoia sono proprio i profili social dei due ragazzi, poiché entrambi non pubblicato foto su Instagram da più di una settimana. Tra le donne, invece, sono sempre più insistenti le voci sulla partecipazione dell’ex concorrente del “Grande Fratello” Federica Lepanto.