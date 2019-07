Temptation Island 2019: Filippo Bisciglia scoppia in lacrime

Filippo Bisciglia, ormai da sei anni, conduce il reality love più famoso dell’estate: Temptation Island. L’ex concorrente del Grande Fratello, in tutti queste stagioni, ne ha viste di tutti i colori. Coppie che hanno abbandonato il programma dopo un giorno, coppie che si sono sposate o che si sono lasciate senza nemmeno un confronto. Insomma, il bravo Filippo ne ha di esperienza nel settore.

L’edizione in corso sta emozionando tanto il pubblico da casa che si diverte a commentare sui social network. Una delle coppie che ha più stupito Filippo e gli italiani è quella formata da Nunzia ed Arcangelo. I due, dopo una relazione durata ben 13 anni, si son lasciati in seguito ad un bacio dato dal ragazzo partenopeo ai danni di una tentatrice.

Nonostante al primo falò di confronto Nunzia lo avesse lasciato, la ragazza stessa ha poi, dopo alcuni giorni, chiesto nuovamente un incontro. Il motivo? Voleva tornare insieme ad Arca. Il ragazzo, però, ha preferito uscire da solo.

Sui social sono volati fiumi di critiche ai danni della bella Nunzia per la sua mancanza di carattere. A Temptation Island non solo loro hanno animato il resort. Il conduttore, Filippo Bisciglia, si sarebbe commosso durante un incontro finale tra due fidanzati e le lacrime non hanno lasciato scampo. Ciò dimostra quanto lui abbia un animo sensibile dinanzi a dimostrazioni d’amore palesate dopo a fraintendimenti o tentazioni. Bisciglia stesso si definisce ‘dalla lacrimuccia facile’ ma, in questi casi, emozionarsi è davvero all’ordine del giorno.

A Temptation Island è emerso il nuovo lato della ‘fotonica’ Katia. La ragazza, che dal primo giorno ha sempre criticato il fidanzato Vittorio, ora ha cambiato completamente atteggiamento. Da quando il suo moroso ha visto dei video in cui veniva denigrato, ha deciso di lasciarsi andare con una tentatrice. Da ciò è scattata l’ira funesta di Katia.