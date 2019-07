Temptation Island 2019, David Scarantino e Cristina Incorvaia sono usciti insieme

Nella giornata del 16 luglio è andata in onda una nuova puntata di Temptation Island Nip, il reality show estivo di Canale 5 prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Tra le coppie è presente anche quella composta da David Scarantino e Cristina Incorvaia, che abbiamo potuto conoscere durante la loro partecipazione al trono over di Uomini e Donne.

Tra l’altro, sono anche gli unici famosi in un cast formato solamente da persone sconosciute. E nella puntata di ieri, sono stati capaci di emozionare il pubblico da casa, grazie alla loro scelta di uscire insieme dalla trasmissione, anche se inizialmente Cristina non sembrava tanto convinta.

La coppia formata da David Scarantino e Cristina Incorvaia escono insieme

I telespettatori nell’ultima puntata di Temptation Island 2019 hanno potuto assistere a una bella notizia. Infatti, David Scarantino insieme a Cristina Incorvaia hanno deciso di lasciare il resort Is Morus Relais, luogo in cui è ambientato il reality show, insieme.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne, come riporta il sito “Leggo“, rivela di non aver mai dubitato della sua storia d’amore con Cristina: “Io sono entrato qui sapendo che di tutte le altre non me ne fregava nulla. Ho esternato il mio amore nei tuoi confronti in tutte le lingue. Io so per certo che voglio te e voglio risolvere i nostri problemi. E’ inaccettabile vederti lì che ti abbracci e ti fai la storia con un altro”.

Cristina sembra però abbastanza dubbiosa, e le sue dichiarazioni non pare promettano nulla di buono: “Io ho raggiunto la consapevolezza che ci tiene uniti solo l’attrazione fisica. Fuori di qui io ho sempre pensato solo a te, qui invece ho pensato solo a me stessa. Tu mi fai stare più male che bene”.

David Scarantino però continua a rivelare di amare alla follia la sua compagna, e per questo motivo dichiara di voler uscire dalla trasmissione solamente insieme a Cristina Incorvaia. La dama sembra inizialmente titubare dietro all’enorme insistenza di David, ma cede durante un suo abbraccio.