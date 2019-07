Temptation Island 2019, Arcangelo Bianco lascia Nunzia Sansone: "Non voglio farti soffrire"

Durante il falò di confronto inizia a prendere la parola Nunzia, che rivela di non voler giudicare il proprio fidanzato come ultimamente ha fatto spesso. Per questo motivo, spezza una lancia a favore di Arcangelo: “Ho capito che per come ero diventata era giusto che tu pensassi che il sentimento fosse diminuito. Ho capito che ero sempre pronta a fare la guerra”.

Ciò che sorprende il pubblico è la risposta rilasciata da Arcangelo Bianco dopo questa dichiarazione: “La verità è che tu non meriti chi sono io. Quello che hai visto è un uomo di m**da. In tutti questi anni mi sono sforzato ma non riuscirò mai a renderti felice. Mi sono rotto di non farti mai stare bene. Tu non puoi vivere pensando a me, ma io sono questo e non vado bene per te. Siamo arrivati ad un punto che non posso farti soffrire più”.

Nunzia Sansone rivela di essere sorpresa positivamente dalle parole del suo fidanzato, poiché non si sarebbe mai aspettata una dichiarazione del genere da parte sua. Ci tiene comunque a precisare che nell’ultimo periodo ha sbagliato molto, dal momento che ammette di averlo giudicato spesso.

Arcangelo interrompe il discorso della sua fidanzata, dichiarando che seppur si tratti della compagna ideale, deve allontanarsi da lei: “Voglio tu sia felice. Ora come ora ti farei solo del male, devo sparire”. Alla fatidica domanda di Filippo Bisciglia, l’uomo rivela di voler uscire da solo dalla trasmissione, seppure Nunzia cerca insistentemente di fargli cambiare idea, correndogli addirittura dietro mentre sta andando via.

Un comportamento non molto apprezzato da parte del pubblico da casa, che si sarebbe aspettato sicuramente una Nunzia più forte dinanzi a questa situazione. Infatti, su Twitter in particolar modo, hanno definito la giovane come un zerbino, a causa della forte insistenza nel far cambiare idea ad Arcangelo. Per il momento, entrambi i protagonisti stanno mantenendo il silenzio su ciò che è successo nell’ultima puntata di Temptation Island.