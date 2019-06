Temptation Island 2019, anticipazioni: una coppia si lascerà durante la prima puntata

La prima puntata di “Temptation Island“, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla “Fascino PGT”, società di produzione televisiva italiana di proprietà della RTI e di Maria De Filippi, dovrebbe andare in onda nella giornata del 24 giugno.

Le sei coppie che hanno deciso di partecipare a questa edizione di “Temptation Island” sono tutte sconosciute, esclusa quella formata da David Scarantino e Cristina Incorvaia. Quest’ultima coppia abbiamo avuto l’opportunità di conoscerla durante il trono over di “Uomini e Donne“, quando decisero di uscire insieme dopo una conoscenza negli studi di “Mediaset“.

Le prime anticipazioni di Temptation Island

Il reality show sembra potere regalare delle sorprese ai telespettatori sin dalla prima puntata. Secondo il blog diretto da Davide Maggio, una coppia chiederà un falò di confronto immediato, non rispettando i 21 giorni di permanenza nel resort di “Is Morus Relais” ubicato a Santa Margherita di Pula. In seguito a questa richiesta, la coppia deciderà di lasciarsi.

Questo riporta sul proprio sito Davide Maggio: “Nella prima puntata ci sarà già un falò di confronto, richiesto a gran voce e in maniera lampo (a dispetto della durata della permanenza nei villaggi tradizionalmente pari a 21 giorni). Non sarà l’impossibilità di stare lontani, come accaduto in passato, a portare i piccioncini al cospetto di Filippo Bisciglia ma ben altro… Al termine dell’agitato falò, la coppia si lascerà”.

Al momento però non conosciamo i protagonisti di questo falò di confronto. Durante la presentazione si è potuto scoprire che le coppie più a rischio sono Katia e Vittorio e Ilaria con Massimo. Infatti, anche “Davide Maggio” si chiede chi sarà il protagonista di questa lite: “Chi sono il lui e la lei che hanno optato per la soluzione più estrema e non hanno resistito alla tentazione?“.