Tempesta d’Amore, anticipazioni tedesche: Michael fa riesumare il corpo di Romy

Le puntate di Tempesta d’Amore sono trasmesse su Rete 4 da lunedì a venerdì, dalle ore 19,30. Molti colpi di scena ci svelano gli spoiler Tempesta d’Amore. Michael avrà una originale sensazione che lo porterà a riesumare il corpo di Romy. Annabelle farà a Christoph una offerta, gli cederà le sue quote se l’aiuterà a trovare il suo papà naturale. Romy la dolce cameriera, proprio nel giorno del suo matrimonio con Paul, ha avuto un malessere che ha richiesto il rapido ricovero in ospedale. Dopo giorni di sofferenza, la Ehrlinger è scomparsa tra le braccia del suo amato che, agitato e scosso, ha incolpato Michael di non aver fatto di tutto per sottrarla alla morte. La sventurata Romy, in realtà, nel corso della festa folkloristica tenutasi a Bichlheim, ha sorseggiato una sostanza velenosa preparata dalla malvagia Annabelle Sullivan e indirizzata, in realtà, a Denise Saalfeld.

Mentre Michael sembrerà aver perso perfino la ragione, a causa dei sensi di colpa, arrivando anche ad offendere fisicamente e a parole la moglie Natascha, Annabelle, l’effettiva responsabile dell’omicidio, sarà felice e libera. E non solo, perché Annabelle uscirà vincitrice dall’ospedale psichiatrico in cui si trova negli episodi trasmessi adesso. Poi farà rompere la relazione tra Paul e Lucy amoreggiando disonestamente con l’atleta.

In seguito, a casa Niederbühl arriverà il padre di Natascha, Walter Schweitzer. L’uomo poi verrà leso da una forma alquanto grave di demenza senile. Grazie all’anziano signore, Michael avrà un’intuizione, guardando il suocero sfogliare il libro delle erbe della figlia, arriverà alla decisione che Romy sia morta per aver ingerito casualmente una pianta velenosa. Forse il cosiddetto “zoccolo del diavolo”, una pianta che causa attacchi cardiaci fatali. Michael si confesserà con Natascha. Il dottore dichiarerà di ricordare di aver dato un libro alla Sullivan nelle settimane precedenti alla morte di Romy. Michael poi verrà a sapere che una pianta di “zoccolo del diavolo” è sparita molti mesi prima dal Fürstenhof.

Poi il dottore rivelerà a Paul tutti i suoi dubbi. Il dottore gli reclamerà l’autorizzazione di riesumare la salma di Romy per poter eseguire una biopsia sui tessuti ed accertarne le reali cause della morte. La bara di Romy, perciò, arriverà finalmente nelle mani degli specialisti. Annabelle, dopo l’apertura della bara di Romy e le seguenti analisi, verrà bloccata sulle sue colpevolezze. La Sullivan, angosciata, non saprà cosa fare per salvarsi. Paul, nel frattempo, accetterà di allearsi a Christoph nel tentativo di far impazzire la giovane.

Facendo credere alla ragazza di voler passare dei momenti belli con lei, la trascinerà in un casolare abbandonato. Qui verrà legata e imbavagliata e forzata a guardare video di Romy in vita. In seguito, Annabelle verrà arrestata e messa in carcere in attesa di processo. Un giorno Christoph va in prigione a trovarla, e Annabelle dirà che gli cederà le azioni del Fürstenhof se l’aiuterà a trovare il suo papà biologico. Christoph le dirà di accettare la proposta. L’uomo per farla impazzire, cercherà di farle credere di aver trovato il suo vero padre, dicendole, quindi, molte bugie.