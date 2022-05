Tempesta d’amore, anticipazioni puntate dal 30 maggio al 5 giugno 2022

Ascolta questo articolo

Le nuove anticipazioni Tempesta d’amore, sulla trama delle puntate in onda da lunedì 30 Maggio a domenica 5 Giugno 2022, scopriamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate di “Sturm der Liebe”. Ariane prospetta un nuovo piano per accusare Christoph di violenze contro una delle sue dipendenti. Tuttavia, Erik è contrario al piano e le dice che mancano pochi giorni al processo e questa volta non ha intenzione di sostenerla perché potrebbe rischiare molto. Kalenberg è turbato dalle sue parole, e sogna un nuovo piano per attaccare i Saalfeld. Christoph crederà nel suo cambiamento?

Maja invita Florian ad allontanarsi dalla sua vita poiché è accanto ad Hannes, ma il giovane non gli crede. Verso sera, il ragazzo ricomincia ad avere le vertigini. Decide di incontrare Max e allenarsi nonostante la sua vista offuscata. Quando Gómez sente Rosalie parlare male di lui, se ne va, perché si rende conto che la donna intende sfruttarlo. Engel tenta, molto tardi, di rimediare, ma è troppo tardi. La possibilità di Christoph di acquistare i suoi hotel a buon mercato svanisce. Appreso del pasticcio, il Saalfeld decide di pagare la somma pattuita alla donna. In cambio, la costringe a servirlo per altri intrighi.

Erik prende in prestito denaro da Kalenberg e decide di scappare. Werner lo blocca. Michael ordina a Florian di riposare. Nel frattempo, i fratelli Vogt discutono della possibile decisione del giudice. Erik non trova il coraggio di rivelare al suo parente che vuole sacrificarsi per una vita da latitante. Cornelia suggerisce a Christoph di acquistare coperte più raffinate in modo che il Fürstenhof entri ufficialmente nella lista dei Migliori Hotel. Rosalie prova i nuovi copriletti in cashmere ed è entusiasta. Engel, tuttavia, è molto stanca della situazione in cui si trova, ha un debito con Christoph e non sa davvero come fare. Shirin e Gerry stanno tornando da un giro in bicicletta. Mentre salvano un animale domestico che sta annegando, i due cadono accidentalmente nel lago. Entrambi ridono di quello che è successo. Konopka è nei guai. Hildegard scopre che Tina sta suggerendo ricette ad André a sua insaputa. Lei lo affronta riguardo alla questione. Christoph è molto contento del successo della cucina. Chiede ad André di preparare ogni volta un menu diverso. Nel frattempo, Gerry sta provando dei sentimenti per Shirin.

Erik fugge da Werner e si toglie il braccialetto alla caviglia. Ma quando riceve la notizia che Florian è peggiorato a causa del suo infortunio, improvvisamente si volta indietro. Il giorno successivo, Erik viene a sapere di aver ricevuto solo una sospensione della pena e Florian viene portato in ospedale e scopre di avere una malattia molto grave. Ariane inizia a stare meglio con Robert e Werner. Convoca inoltre l’assemblea degli azionisti, attraverso la quale approva il progetto di inserire l’hotel nella lista dei 500 Migliori Hotel del Mondo. André ha in programma di visitare Tina in Islanda e lì vuole seguire un corso. Lo fa per soddisfare tutte le richieste di Christoph. Werner accetta che André si stia prendendo una vacanza e decide di accompagnarlo.

Erik fa credere a Gerry che il suo braccialetto alla caviglia sia un pedometro e che riceverà una ricompensa se farà molti passi. Quando lo disattiva per andare in tribunale, promette di esaudire un grande desiderio come ricompensa. Hannes ha un terribile sospetto: teme che Florian abbia contratto l’infezione nella grotta! Poi fa prelevare dei campioni e le sue paure sono confermate. Erik è molto commosso dalla richiesta espressa dal fratello di Max. Rosalie vuole contribuire alla modernizzazione dell’hotel e suggerisce a Christoph di allestire una collezione di whisky nel piano bar. Sebbene Saalfeld sappia che questo costerà un sacco di soldi, non può dirle di no. Robert e Cornelia sono sorpresi perché Ariane è gentile. Non sanno che ha in mente un piano crudele. Florian cerca di far capire a Maja che non è lei la responsabile della sua grave malattia. Mentre fa delle ricerche, Hannes incontra il professor Berthold, che ha lavorato allo sviluppo di un antibiotico contro i batteri che ha Florian. Erik dice a Gerry che Florian non è in grado di guarire, quindi non può esaudire il suo desiderio. Gerry cerca di dimenticare il suo dolore facendo una passeggiata. Selina scopre che Erik è riuscito a farla franca. Arrabbiata, incolpa Ariane, che però si difende. Selina non crede che è cambiata.