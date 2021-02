Tempesta d’Amore, anticipazioni puntate dal 15 al 21 febbraio 2021

Le nuove anticipazioni della soap opera di origine tedesca Tempesta d’Amore, relative alla trama delle puntate che saranno trasmesse su Rete 4, del canale Mediaset, dalle ore 19:35 alle 20:30, da lunedì 15 Febbraio a domenica 22 Febbraio 2021, raccontano ostacoli, delusioni, scoperte, sparizioni… Tim e Christoph stanno per scoprire la verità sulla scomparsa inaspettata di Ariane e Karl, quando all’improvviso vengono trovati nella suite del Kalenberg da Franzi. Paul si comporta in maniera impeccabile verso Michelle che, però, non vuole rinunciare a partire. Michael disapprova André e scusa Rosalie, invece il giovane Degen affronta una diagnosi avversa e dolorosa.

Dopo l’invito di Steffen, Franzi è ancora molto dubbiosa se lasciare o meno il lavoro in hotel. In seguito, Franzi decide di respingere la proposta di Steffen che, infuriato, mette in dubbio la stabilità della relazione con la giovane. Christoph è riuscito alla fine a procurarsi delle evidenti prove per sbugiardare Ariane Kalenberg, infatti, è stato Karl ad appiccare l’incendio nel suo hotel in Thailandia. Intanto, Karl Kalenberg è abbattuto e non sa più in chi credere. Christoph promette a Karl che farà scomparire le prove contro di lui se sarà capace di procurarsi tutti i soldi che gli ha illecitamente rubato Ariane. L’uomo è indeciso. Alla fine, Christoph Saalfeld riesce a convincerlo.

Nel momento in cui Ariane scopre il doppio gioco di Karl, progetta una tremenda vendetta. Christoph non vuole più aspettare e fissa un ultimatum a Karl: se non riceverà il denaro richiesto entro quella stessa sera, lo denuncerà alla polizia. Christoph confessa a Tim che desidera l’aiuto di Karl per recuperare tutto quello che gli è stato tolto Ariane. Quando è sicuro di esserci riuscito, accade un colpo di scena: l’albergatore è, in realtà, finito in un brutto tranello.

Tim e Christoph rovistano nella suite di Karl, cercando di trovare tracce valide a capire dove possano trovarsi i Kalenberg. Però, i due vengono scoperti da Franzi e non possono proseguire nell’intento. Tim le chiede di non rivelare nulla a nessuno. La ragazza è molto confusa. Non è a conoscenza del pericolo in cui si trova effettivamente il Saalfeld che, viene colpito alle spalle. Tim ha avuto soltanto una leggera commozione cerebrale. Il giovane, poi, vuole riferire alla ragazza tutta la verità su quanto capitato a lui ed a Christoph. Karl è scomparso nel nulla e l’albergatore fa di tutto per ritrovarlo. Per di più vuole riavere tutti i suoi soldi. Ariane, però, gli dà delle false informazioni.

Tim sente delle dolorose fitte alla spalla. Franzi è molto impensierita per il suo stato di salute e queste attenzioni fanno ingelosire Steffen. Purtroppo a Tim la spalla gli fa sempre più male dopo l’aggressione che ha subito e, sotto l’insistenza e la pressione di Franzi, stabilisce di rivolgersi al più presto da Michael. Frastornato, il ragazzo subisce una diagnosi impressionante.