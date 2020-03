Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile 2020

Le puntate della telenovela Tempesta d’Amore sono trasmesse dal lunedì al venerdì alle ore 19,30 sul canale Mediaset Rete 4. Le anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, delle puntate da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile 2020 ci rivelano che: Denise è scomparsa e i sospetti di molti si centralizzano immediatamente su Annabelle. Mentre Joshua va a cercare la sua amata, Christoph e Werner scoprono il diario della ragazza, intuendo che quest’ultima detesta la sorella fin da bambina.

Marianne vuole far capire a Henry che Jessica si frequenta con lui soltanto per i suoi soldi, ma inutilmente. A quel punto Marianne decide di fare un tranello all’aspirante nuora, auspicando in questo modo di riuscire a separarla per sempre dal figlio. Lucy svolge un concept promozionale per il cafè di Linda. Paul, invece, non gradisce la sua idea e tra i due ci sarà l’ennesima litigata. Il piano crudele di Annabelle si aggrava e Joshua deve mettere a rischio la sua stessa vita pur di mettere in salvo quella di Denise. Nel frattempo, Christoph comprende di essere il solo a poter ostacolare la follia omicida della figliastra.

Con l’avvenimento tragico di Denise e Annabelle, Lucy non riesce a smettere di pensare al suo legame con la defunta Romy, pensando che due sorelle dovrebbero sempre volersi bene, senza tener conto di nulla.Natascha chiede a Fabien di sostituire il pianista del Fürstenhof, poiché quest’ultimo non è libero. In questa occasione il ragazzo viene visto da Marianne, la madre di Henry, che gli fa una offerta invitante.

Nel corso di una camminata nel bosco, Lucy fa una scoperta destinata a cambiarle la vita. La famiglia Saalfeld è ancora confusa e agitata dagli ultimi fatti collegati a Denise e Annabelle. Eppure, Boris capisce che Christoph gli sta nascondendo qualcosa e lo affronta. Franzi e Lucy chiacchierano di uomini, ma la Ehrlinger non vuole confidarle i propri sentimenti per Paul, poiché è lei stessa la prima a non voler accettare di essersi innamorata del vedovo di sua sorella.

Valentina è stata rilasciata e può alla fine tornare a casa con la sua famiglia. Fabien si accorge subito che la ragazza provi dolore tuttora per i tragici momenti vissuti in carcere e le giura di restarle sempre vicino. Michael chiede un sostegno a Paul per fare sport. Il medico desidera appunto che l’attività sportiva lo aiuti a tornare a dormire. Tuttavia, l’allenamento non ottiene gli effetti desiderati.