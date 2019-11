L’ultima puntata dello show di Barbara D’Urso “Live Non è la D’Urso” è stata impreziosita dall’inconsueto collegamento televisivo con Taylor Mega, nota influencer dei social network ed ex naufraga del reality show “L’Isola dei Famosi”. Agli ospiti in studio e ai numerosi telespettatori l’avvenente 26enne friulana è sembrata tutto fuorché sobria.

Il filmato del servizio televisivo di ieri sera, in queste ultime ore ampiamente condiviso sui principali social network, ha mostrato una Taylor Mega decisamente frastornata e stordita, con evidenti difficoltà verbali durante il collegamento tv. Un video che ha scatenato insistenti ipotesi sul suo presunto stato di alterazione alcolica.

La conduttrice Barbara D’Urso, in evidente difficoltà di improvvisazione e gestione della diretta live, è apparsa decisamente in imbarazzo e a disagio. Il parterre di opinionisti e ospiti in studio si sono scatenati in frecciatine allusive e ghigni: “Ma è ubriaca? Perchè biascica?”, ha chiesto con sincerità Camilla Lucchi, una degli ospiti della nona puntata dello show di Canale 5.

“Taylor, ma ti sei fatta uno spritzettino? Io voglio fare le sei del mattino a leggere i commenti degli amici sui social”, ha chiesto con candore la conduttrice. Ciononostante, sembrerebbe che la sexy influencer di Instagram abbia avuto solo un momento di defaillance, dovuto al jet leg.

A chiarirlo è stata la diretta interessata ai microfoni di “Live Non è la D’Urso”, negando le voci sulla sua presunta ubriachezza. Miss Mega, all’anagrafe Elisia Todesco, ha infatti negato il consumo di alcol e ha replicato così al quesito della conduttrice: “Barbara, ma non ho bevuto, giuro. Sono solo in differita”.

Tuttavia Barbara D’Urso non ha perduto occasione per giocarci su. L’ilare 62enne e gli opinionisti della puntata sono scoppiati in una fragorosa risata e hanno deliberatamente schernito la 26enne, senza che lei se ne accorgesse. Anche se Taylor Mega abbia ammesso pubblicamente di esser sobria, il caustico popolo del web, inizialmente preoccupato, si è sbizzarrito con numerosi tweet e gif animate, tanto ironici quanto umilianti.