Tante le iniziative in ricordo di Nadia Toffa in quel di Taranto

Sono arrivate le dichiarazioni della madre di Nadia Toffa, Margherita Rebuffoni, che ha rivelato di aver nascosto la tomba della figlia in un posto segreto. La signora Rebuffoni ha spiegato in una recente intervista al giornale “La repubblica” che, durante i giorni di Halloween, sono venuti a sapere che qualcuno cercava la figlia nei cimiteri bresciani.

A Taranto è stata fatta un’altra targa per ricordare una persona unica come la giornalista Nadia Toffa e, per questo motivo, nella mattina di venerdì 20 dicembre, il nuovo reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santissima Annunziata porterà il nome dell’inviata.

Le dichiarazioni di mamma Margherita

La madre della giornalista, parlando dell’avvicinarsi del Natale, ha affermato: “Nadia sarà con noi, so che può sembrare assurdo ma io non la sento ancora morta, la sento vivissima, vicina”. Bisogna ricordare che la Toffa era divenuta cittadina onoraria della città di Taranto per via delle sue inchieste riguardanti l’inquinamento ambientale, senza dimenticare le battaglie a sostegno dei bambini malati di cancro.

Alla cerimonia nel nuovo ospedale Santissima Annunziata, che porta il nome di Nadia Toffa, sono stati presenti i genitori della conduttrice bresciana.

Inoltre, a un evento così importante, hanno preso parte personalità di un certo rilievo, tra le quali spiccano i nomi del presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, il direttore generale dell’Asl, Stefano Rossi, il primario del reparto, Valerio Cecinati, senza dimenticare la promotrice della raccolta delle firme per l’intitolazione, Alessandra Marotta.

Infine il barista del rione Tamburi, Ignazio D’Andria, e il presidente dell’associazione Arcobaleno nel cuore Santo Casto. Nadia Toffa era anche la testimoniale dell’iniziativa della vendita delle magliette accompagnate dalla scritta “Ie jesce pacce pe tè”, che sono state create dagli amici del mini bar del rione Tamburi. Nel corso dell’occasione, sono state inaugurate le nuove stanze del reparto, che aumenteranno il livello dei servizi.