"Tali e Quali": il vincitore della serata, Carlo Conti batte Gianni Morandi

“Tali e Quali“, lo spin-off del certamente più famoso e acclamato “Tale e Quale Show“, è riuscito a convincere il pubblico da casa. Il programma che sarebbe nato come “tappabuchi” di un venerdì qualsiasi, sotto certi aspetti piatto dal punto di vista dell’intrattenimento, è riuscito nel suo intento, e non solo, andando anche oltre le aspettative della direzione.

Come di consueto, a condurre il programma delle imitazioni dei personaggi vip, è il famoso presentatore Rai, Carlo Conti. Conti infatti è riuscito nell’impresa di far decollare il programma, nonostante non fosse lo show che tutti conoscono, il presentatore ha saputo portare a casa un’ottima fetta di share.

Audience rubato alla fiction di Gianni Morandi “L’isola di Pietro 3“, che di fatto la scorsa serata è riuscita a raggiungere appena il 14.3% di share; nulla ha potuto con i sei punti pieni di distacco da “Tali e quali” che ha raggiunto la cifra di 4.352.000 spettatori pari al 20.7% di share.

Ovviamente a convincere il pubblico sono stati anche i partecipanti, tra cui la vincitrice della serata, la 24enne di Cagliari Veronica Perseo, che si è esibita in maniera magistrale con un’imitazione di Lady Gaga, davvero sorprendente. La ragazza si è dimostrata molto simile non solo nell’aspetto, ma anche nel timbro di voce e nelle movenze. Poco ha convinto invece il secondo partecipante Adonà Mamo, arrivato secondo con un distacco di ben 7 punti.

Insomma il programma in questione ha convinto e ha sorpreso, ed in molti anche su “Twitter” sperano in un continuo del format; infatti si legge a più riprese, sempre sul social network succitato, frasi come: “#taliequali è stato piacevole tanto quanto #taleequaleshow nella sua versione originale. Un consiglio, qualora dovessero pensare a una edizione composta da puntate: concorrenti diversi ogni settimana“.