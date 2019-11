Tale e Quale Show, Vanessa Incontrada e Antonella Clerici incantano il pubblico di Rai 1

L’edizione numero 9 del talent show di Rai 1 “Tale e Quale Show” si è conclusa come sappaimo con la vittoria di Antonio Mezzancella. Anche quest’anno Carlo Conti ha confezionato un programma, che ha registrato puntata dopo puntata un grande successo, divertendo e appassionando sempre più i telespettatori di Rai 1.

Nell’ultima puntata speciale del programma – dedicata ai non famosi – sono stati proposti al grande pubblico alcuni partecipanti selezionati tra coloro che avevano inviato dei brevi filmati alla redazione, che si sono trovati venerdì 22 novembre 2019 davanti la giuria composta da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello.

Vanessa Incontrada e Antonella Clerici incantano a Tale e Quale

Come ospiti d’eccezione per l’evento speciale di “Tale e Quale Show” Carlo Conti ha invitato dei volti molto amati dal pubblico Rai, come Antonella Clerici, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada; i tre ospiti hanno indossato quindi per una volta i panni di giurati. Sia l’ex conduttrice de “La Prova del Cuoco” che l’attrice e conduttrice spagnola hanno incantato il pubblico.

Mentre la Clerici ha indossato un outfit allegro e variopinto – rappresentante appieno la sua personalità effervescente e scoppiettante – con un make-up che sottolineava la bellezza del suo viso e dei suoi occhi, la Incontrada è risultata semplicemente incantevole, optando per un outfit total black molto elegante ed estremamente.

Sia Vanessa che Antonella faranno presto ritorno in Rai, infatti per la Clerici sarà presto alla conduzione della nuova edizione dello Zecchino D’Oro, dove sarà affiancata proprio da Carlo Conti, mentre la Incontrada si misurerà con Gigi D’Alessio in un nuovo programma “20 anni che siamo italiani” sempre in quota Rai 1.

Come raccontato recentemente dalla stessa attrice, tra Vanessa e Gigi c’è una grande intesa, non solo professionale, infatti la Incontrada ha rivelato: “La prima volta che ho incontrato Gigi sono andata a pranzo a casa sua e ho pensato: Anche lui mangia come me: sono rovinata!“. L’amore per la cucina italiana unisce molto i due conduttori, che hanno anticipato alcune chicce del loro programma, come quella dello scambio dei ruoli, mettendosi così sempre in gioco.