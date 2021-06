Tale e quale show, tre ex concorrenti del "GF Vip" pronti a sbarcare nel talent

Carlo Conti sta guardando in casa Mediaset, e in particolar modo alla scorsa edizione del “Grande Fratello Vip“, per cercare di formare il suo cast di “Tale e quale show“. Al momento i lavori sul programma in onda su Rai 1 stanno andando avanti, ma con il passare delle settimane le voci sul cast si fanno sempre più insistenti.

A oggi, nonostante manchi l’ufficialità, sembra essere certa la presenza di Stefania Orlando. L’ex conduttrice di “Unomattina in famiglia”, che negli ultimi giorni sta facendo parlare per aver cancellato il suo profilo Twitter, avrebbe accettato la proposta di Carlo Conti con l’obbiettivo di avere un ruolo più importante nell’azienda di Viale Mazzini nell’immediato futuro.

Gli altri due nomi per “Tale e quale show”

Come riportato da “Tv Blog“, ove hanno risposto ad alcuni utenti su Instagram, gli autori di “Tale e quale show” vorrebbero altri due nomi che provengono dal mondo del “GF Vip”. Nonostante non venogno fatto dei nomi precisi, secondo le ultime indiscrezioni i due fortunati sarebbero Adua Del Vesco (al secolo Rosalinda Cannavò) e Pierpaolo Pretelli.

Pierpaolo in una vecchia intervista ha rivelato di sentirsi pronto per partecipare al talent condotto da Carlo Conti: “C’è un programma che mi piacerebbe fare legato alle imitazioni e cioè Tale e Quale, ma non c’è nulla di concreto. Sto prendendo lezioni di canto, sono abbastanza intonato, ma devo ancora migliorare”. La spinta, come rivelato da Pretelli a “Non succederà più”, verrebbe data da Cristiano Malgioglio, che avrebbe visto in lui un ottimo talento grazie alle sue spiccate doti da imitatore.

I giudici invece dovrebbero restare Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme mentre il quarto dovrebbe variare per ogni puntata. La data di inizio invece non è stata svelata, ma quasi sicuramente dovrebbe iniziare nella metà di settembre in concomitanza al “Grande Fratello Vip”.