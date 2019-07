Tale e Quale Show, svelato il cast completo: ecco chi sono gli 11 concorrenti in gara

Dopo alcune indiscrezioni uscite sul web, il conduttore Carlo Conti ha confermato, durante la presentazione dei palinstesti della Rai, il cast della prossima stagione del talent show di “Tale e quale show“. La prima puntata, se non ci saranno imprevisti, andrà in onda nella giornata del 13 settembre.

Il cast è molto variegato: leggiamo alcuni nomi che provengono dal talent show “Ora o mai più” condotto da Amadeus, ad alcuni ragazzi provenienti dai reality. Ci saranno anche attori, doppiatori e conduttori pronti a mettersi in gioco. La voce su Francesco Monte, che è diventata sempre più forte negli ultimi giorni, viene confermata da Carlo Conti.

L’intero cast di Tale e Quale Show

Tra le presenze maschili troviamo il cantante e pianista Agostino Penna; il cantautore Davide De Marinis, che ha ritrovato la ribalta grazie ad “Ora o mai più”; l’imitatore David Pratelli; gli ex conduttori di “Made in Sud” Gigi e Ross e infine Francesco Pannofino, conosciuto per essere la voce di numerosi attori americani come Denzel Washington e George Clooney.

I volti femminili, invece, saranno l’attrice Eva Grimaldi; l’ex tronista di “Uomini e Donne” Flora Canto; la bassista Jessica Morlacchi, anch’essa protagonista di “Ora e mai più”; la cantante Lidia Schillaci, che in passato è stata la vocalist nel tour italiano di Max Pezzali ‘Torno subito’; la compositrice Tiziana Rivale e infine Sara Facciolini, moglie di Giandomenico Mesto ed ex professoressa de “L’Eredità”. La giuria resta totalmente invariata, poiché vedremo ancora Loretta Goggi insieme a Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Non tutte le indiscrezioni sono state confermate. Infatti, nel cast dovevano essere presenti anche l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” Stefano Sala e Debora Villa. Al momento non conosciamo i motivi dietro alla loro esclusione, ma con tutta probabilità non hanno passato i provini fatti da Carlo Conti e dal suo staff.