Tale e Quale Show, Stefania Orlando ‘spaventata’ dal compagno Simone: la confessione

Dal 17 settembre Stefania Orlando è tra le concorrenti di Tale e Quale Show, il talent condotto da Carlo Conti arrivato all’undicesima edizione. In una intervista concessa al settimanale Gente l’ex volto di Rai2 ha dichiarato di essere emozionata per il suo debutto e prova un mix tra sana paura e adrenalina.

Spera con tutta sé stessa di divertirsi, emozionare e non fare brutte figure. Non è la prima volta che ha sostenuto i provini per Tale e Quale Show: ne ha fatti tre in passato, era sempre lì per essere presa nel cast ma solo quest’anno ce l’ha fatta. Cercherà di dare il massimo, provando ad alzare l’asticella delle sue aspettative, così da combattere limiti e insicurezze che la portano a vedere tutti migliori di me.

Non vive, invece, la competitività̀ con il gruppo con il quale si confronta. Vorrebbe imitare Gabriella Ferri, una donna che aveva un modo struggente di cantare. Quando la ascolta prova emozioni che la scuotono. Tra i desideri di Stefania Orlando c’è quello di vestire i panni di David Bowie.

Nel corso della sua intervista ha parlato anche del Grande Fratello Vip. Sulla sua esperienza ha svelato che la rifarebbe subito. Si è messa a nudo permettendo al pubblico di conoscerla e a sé stessa di guardarsi dentro. E’ emerso il suo essere protettiva, paziente con chi le sta accanto, riflessiva, pronta al conflitto ma anche a mettersi in discussione se ci sono problemi.

Esattamente come avvenuto per il reality di Canale 5, anche a Tale Quale Show ci sarà il suo compagno Simone pronto a sostenerla. La loro unione è datata 2008 e Stefania Orlando ha confessato di non avere mai sentito un forte desiderio di maternità̀. Quando ha incontrato Simone era quasi spaventata.

Ha pensato che con la sua scelta l’avrebbe privato delle gioie della paternità̀. Ma lui le ha fatto capire da subito che possono essere una famiglia anche loro due con l’adorata cagnolina Margot.