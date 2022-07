Tale e quale show, Patrizia Pellegrino scartata: "Ho pianto dopo averlo saputo, ma ci riproverò"

Ascolta questo articolo

Tra le concorrenti della prossima edizione di “Tale e quale show“, il talent di Rai 1 condotto da Carlo Conti, poteva esserci anche Patrizia Pellegrino. La soubrette infatti, come rivelato su Instagram, ha affermato di aver fatto un provino per prendere parte al programma.

Purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto, dal momento che su Instagram, in maniera piuttosto diplomatica, ammette di essere stata rifiutata dagli autori di “Tale e quale show” ma di essere comunque pronta a riprovarci per l’anno prossimo.

Lo sfogo di Patrizia Pellegrino

In realtà però la produttrice cinematografica pare esserci rimasta molto male dopo aver saputo della sua esclusione dal cast. Intervistata da “Diva e Donna”, il settimanale diretto da Angelo Ascoli, sottolinea di essere scoppiata in lacrime una volta saputa della notizia.

“Al provino ho avuto i complimenti di tutti. Confesso che stavolta ho pianto“ rivela Patrizia Pellegrino come riportato testualmente dal sito “Fanpage” dove poi aggiunge: “Ci avevo lavorato da due mesi con Marcello Cirillo. Sono tre volte che ci provo, ma niente. Forse, non stavo bene nel cast che hanno scelto. Anche Emanuela Aureli mi ha fatto un bel complimento. Mi ha detto che mi ero superata stavolta”.

Il suo desiderio resta comunque prendere parte alla prossima edizione di “Tale e quale show” e quindi, come già preannunciato su Instagram, vuole riprovarci per la stagione successiva del talent, rigranziando poi il “GF Vip” per l’incredibile esperienza che le ha regalato: “In ogni caso non è finita qui. Non mi arrendo, il prossimo anno mi presento per la quarta volta. Intanto devo ringraziare Alfonso Signorini per aver fatto il Grande Fratello Vip. Grazie a questa esperienza la mia popolarità è triplicata”.

Intanto la prossima edizione di “Tale e quale show” dovrebbe tornare nel mese di settembre 2022, più o meno nello stesso periodo in cui inizierà il “Grande Fratello Vip 7”.