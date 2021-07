Tale e quale show, nuove voci sul cast: Cristiano Malgioglio può far parte della giuria

Le voci sul cast della prossima edizione di “Tale e quale show”, il talent di Rai 1 condotto da Carlo Conti, si fanno sempre più numerose con il passare delle settimane. A oggi l’unica ufficialità è quella di Alba Parietti, che in una recente intervista rivela di essere stata chiamata dagli autori per far parte dei concorrenti in gara.

Alla giuria invece, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbero far parte nuovamente Loretta Goggi e Giorgio Panariello, mentre Vincenzo Salemme lascia il suo posto per dedicarsi ad alcuni impegni cinematografici. Intanto nelle ultime ore il sito “Tv Blog” ha lanciato una clamorosa indiscrezione su un possibile nuovo ingresso che dovrebbe affiancare i due volti storici della trasmissione.

Cristiano Malgioglio alla giuria di “Tale e quale show”

Con l’uscita di Vincenzo Salemme dalla trasmissione, Carlo Conti sta cercando il suo sostituto che potrebbe portare nuova verve al format. Secondo il sito “Tv Blog” il conduttore, insieme ai suoi autori, starebbe lavorando duramente per convincere Cristiano Malgioglio ad accettare la loro proposta.

Ecco l’indiscrezione riportata dai ragazzi di “Blogo”: “Per quel che riguarda la giuria, detto dell’uscita di Vincenzo Salemme per impegni cinematografici, al suo posto pare ormai ai dettagli la chiusura del contratto per Cristiano Malgioglio, che affiancherebbe Loretta Goggi e Giorgio Panariello che quindi resterebbe della partita. Va detto però che il contratto di Malgioglio non è ancora chiuso“.

Parlando invece del cast “Blogo” dà per certo la presenza di Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando del “GF Vip”, Ciro Priello del gruppo comico dei The Jackal, Federica Nargi, Deborah Johnson e la già citata Alba Parietti. A loro si aggiungono invece Francesca Alotta, vincitrice di “Sanremo giovani” con il brano “Non amarmi” e Dennis Fantina vincitore di “Saranno famosi” talent diventato poi noto con il nome di “Amici di Maria De Filippi”.