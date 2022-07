Tale e quale show, non ci saranno le sorelle Selassié: al loro posto subentrerà Valeria Marini

Ascolta questo articolo

La partecipazione delle sorelle Selassié nel cast di “Tale e quale show” è stato uno degli argomenti più chiacchierati delle ultime settimane. Lulù non ha mai nascosto la propria passione per il canto già dalla sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”, rivelando quindi di essere pronta a partecipare a questa avventura.

Fino a pochi giorni fa la loro partecipazione sembrava essere certa, ma qualcosa pare essere andato storto. Infatti, come riportato testualmente dal sito “Tv Blog“, le principesse etiopi non avrebbero superato il provino e quindi, salvo clamorosi colpi di scena, non faranno parte del cast.

Valeria Marini prenderà il posto delle sorelle Selassié

Sul sito “Blogo” si legge chi, degli ex concorrenti del “Grande Fratello Vip”, avrebbe deciso di fare i provini per fare il talent show: “Fra i nomi che sono stati immessi sul campo di gara attraverso dei provini vocali inviati via WhatsApp vi abbiamo già dato conto di quelli che hanno visto protagonisti vari individui provenienti dal varietà diretto e condotto da Alfonso Signorini come Guenda Goria, Davide Silvestri, Alex Belli, la stessa Katia Ricciarelli e le principesse Selassiè (queste ultime comunque che alla fine della fiera non ci saranno)”.

Al posto delle Selassié ci sarà un altro ex volto del “GF Vip”, cioè Valeria Marini: “La Valeriona nazionale, protagonista di due edizioni del Gf vip, farà parte del cast della prossima edizione di ‘Tale e quale show’, baci stellari compresi. Per lei non sarebbe naturalmente un debutto nel canto, avendoci già abituati a performance canore in altri programmi di varietà”.

Oltre ad aver pubblicato alcuni singoli come “Boom”, “Il mio natale è una bomba” e “Me gusta”, nel 2010 l’ex primadonna del “Bagaglino” collabora con Gigi D’Alessio esibendosi come cantante in alcune tappe del suo tour e partecipando all’album compilation intitolato “3 x te”, in cui è presente con due canzoni scritte per lei dal cantautore napoletano: “Amare amare amare” e “Seduzione di donna”.