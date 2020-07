Tale e Quale Show, nel cast potrebbe entrare anche Manuela Arcuri

La trasmissione “Tale e quale show” resta uno dei programmi di maggiore successo in onda su Rai 1. Condotto da Carlo Conti dal 2012, ha registrato sempre degli ottimi ascolti sulla rete di Viale Mazzini, vincendo quasi sempre contro l’ottima concorrenza messa in campo da Mediaset.

Nonostante le ultime edizioni abbiano registrato degli ascolti inferiori rispetto al passato il talent resterà ancora nella programmazione Rai. A svelarlo è direttamente Carlo Conti che promette un cast molto importante: “Ci sono arrivate molte imitazioni e quest’anno avremo un bel po’ di nomi forti: essendo ferme molte produzioni tra cinema e teatro, si sono proposti in tanti”.

Indiscrezioni sul cast di “Tale e Quale Show”

Per il momento però sono stati accostati pochissimi nomi, come Roberta Morise e Pago, che non hanno entusiasmato il pubblico da casa. Nelle ultime ore però il sito “Bubino Blog” ha svelato un nome di una attrice molto apprezzata in Italia che sarebbe molto vicina a far parte del cast.

Il nome in questione è Manuela Arcuri: “L’ex regina delle fiction di Canale 5. L’anno scorso è stata tra le concorrenti di Milly Carlucci a ‘Ballando con le Stelle'”. Questa indiscrezione sarebbe stata confermata dalla diretta interessata durante una diretta fatta su Instagram: “Mi vedrete presto in televisione. Scomparire ogni tanto fa bene. Ho recuperato forze, mi sono dedicata a mio figlio. Nel frattempo studio canto e inglese“. Proprio queste nuove lezioni che sta facendo Manuela Arcuri sembrano portarla più vicina a “Tale e quale show”.

Parlando della giuria in una intervista al sito “Panorama” il conduttore ha confermato i nomi delle scorse edizioni: Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e Loretta Goggi. Sarebbe però a rischio la presenza di un quarto giudice a rotazione, a causa dei vincoli imposti dal Coronavirus sul trucco e parrucco.