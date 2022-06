Tale e quale show, nel cast Pamela Prati, Alex Belli e Davide Silvestri: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Pamela Prati, dopo essere stata fatta fuori dal mondo televisivo a causa dello scandalo legato alla sua storia d’amore con l’inesistente Mark Caltagirone, sembra essere pronta al ritorno sul piccolo schermo. La showgirl tra l’altro non ha mai nascosto di voler avere una seconda chance per chiarire quella vicenda e ripulirsi l’immagine.

Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate dal giornalista Ivan Rota, che scrive per il sito “Dagospia” diretto da Roberto D’Agostino, Pamela Prati potrebbe far parte del cast del talent “Tale e quale show” condotto da Carlo Conti insieme ad altri volti del “Grande Fratello Vip“.

Le ultime voci sul futuro di Pamela Prati

“‘Tale e quale show’ attinge a piene mani dal Grande Fratello Vip: quasi confermati Alex Belli e Davide Silvestri“ si legge su “Dagospia” ove poi viene aggiunto un altro nome che circola però ormai da tempo: “In pole position Pamela Prati pronta al grande rientro in tv. Katia Ricciarelli in forse anche perché la vorrebbero come opinionista al GF Vip anche se lei preferirebbe il programma di Carlo Conti”.

Tra l’altro il nome di Katia Ricciarelli non sarebbe in cima alla lista dei desideri di Alfonso Signorini, siccome ancora oggi i vertici Mediaset sognano il duo formato da Cristiano Malgioglio e Amanda Lear avvistati, sempre come riportato dal sito “Dagospia”, a Milano al ristorante Kalamaro Piadinaro.

Su Pamela Prati invece la strada per portarla all’interno della Casa più spiata d’Italia resta piuttosto in salita, dal momento che i problemi giudiziari contro Barbara D’Urso a causa della vicenda legata a Caltagirone starebbe causando più di un grattacapo.

Per gli altri nomi invece non si sa ancora molto. Negli ultimi giorni si sono autoinvitati sia Antonio Razzi che Davide Donadei, ma delle trattative vere e proprie non ci sarebbero ancora state. Gli altri nomi circolati per il “GF Vip” sono Veronica Cozzani, Alvaro Vitali, Sandra Milo e Gigliola Cinquetti.