"Tale e quale show": Monte, Morlacchi e De Marinis potrebbero far parte del cast

Carlo Conti, insieme al responsabile di “Tale e quale show” Claudio Fasulo, starebbe lavorando per completare il cast della prossima edizione del talent show in onda su Rai 1. Secondo il sito Blogo, entro la metà di luglio verranno svelati tutti i vip che hanno deciso di accettare la proposta del conduttore toscano.

In queste ore, Blogo ha svelato anche i primi tre nomi che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbero far parte del cast di “Tale e quale show”. Stiamo parlando dell’ex tronista di “Uomini e Donne” Francesco Monte, e di Jessica Morlacchi e Davide De Marinis, che provengono entrambi da “Ora o mai più”, il talent condotto da Amadeus.

Il nome più sorprendente è sicuramente quello di Francesco Monte. Come ben sappiamo, nella scorsa edizione l’ex tronista ha rifiutato la proposta di Carlo Conti per prendere parte al “Grande Fratello Vip“, come svelato da Gabriele Parpiglia in un vecchio sfogo: “Francesco, merita un’opportunità. Non ha ucciso nessuno, ma nella sua testa deve entrare un concetto ben chiaro: Che cosa voglio fare da grande? Temo che questa domanda oggi per lui sia qualcosa che non trovi risposta”.

E forse Francesco Monte pare abbia trovato finalmente la sua strada. Il tarantino, dopo il periodo buio vissuto a causa della sua separazione con Cecilia Rodriguez, potrebbe aver deciso di accettare la proposta di Carlo Conti. Le sue doti canore sono note a tutti, poiché sul web ha mostrato di avere una buona voce.

Gli altri due nomi provengono invece dal fortunatissimo “Ora o mai più” condotto da Amadeus, e sono quelli di Jessica Morlacchi e Davide De Marinis. L’allieva di Red Canzian si è classificata al secondo posto dietro a Paolo Vallesi, mentre il cantante di “Troppo Bella” ha dovuto accontentarsi della quinta posizione.