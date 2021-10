Tale e quale show, Mina si complimenta con Stefania Orlando per la sua imitazione

L’imitazione di Stefania Orlando di Mina a “Tale e quale show“, talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti, ha ricevuto una incredibile standing ovation da parte del pubblico in studio. I social si sono immediatamente scatenati per la sua esibizione, mentre anche Cristiano Malgioglio, nonostante abbia trovato alcuni difetti per la perfomance dell’ex gieffina, dichiara di averla apprezzata.

Lo stesso Malgioglio, durante la puntata di “Tale e quale show”, ha dichiarato che Mina segue moltissima televisione italiana e avrebbe guardato in diretta l’esibizione di Stefania Orlando. Ovviamente da parte della diretta interessata non è trapelata nessun commento, ma a quanto pare la “Tigre di Cremona” sarebbe rimasta piacevolmente sorpresa.

Le parole di Mina su Stefania Orlando

Come riportato dal sito “Dagospia“, in un articolo pubblico da Alberto Dandolo, Mina secondo gli ultimi rumor ha fatto sapere di essere rimasta ammaliata dall’esibizione di Stefania Orlando. Si tratta quindi di un ulteriore punto a favore per l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, ove grazie alla possibilità offerta da Carlo Conti si sta facendo nel panorama musicale dopo il buon successo del videoclip “Babilonia“.

“Si mormora che la mitologica Mina dopo aver visto a Tale e quale show Stefania Orlando nei suoi panni abbia inviato un messaggio, attraverso terzi, al suo amico cantautore sentenziando: ‘Non male la ragazzina‘” rivela Alberto Dandolo che poi aggiunge: “Qualcuno faccia ascoltare alla Mina nazionale la canzone “A Troia”, capolavoro musicale che ha reso la bionda showgirl romana icona ultra cafonal”.

Per il momento però, oltre ai complimenti, Stefania Orlando non sta andando benissimo in classifica, siccome si ritrova soltanto al sesto posto nonostante abbia ricevuto anche i complimenti da parte di Fausto Leali per l’imitazione di Anna Oxa. Dinanzi a lei troviamo Pierpaolo Pretelli distanziato di diciotto punti, Dennis Fantina, Deborah Johnson, Francesca Alotta e Ciro Priello.