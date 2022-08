Tale e Quale Show, Maurizio Costanzo difende una concorrente: "Ha le carte in regola per essere protagonista"

Ascolta questo articolo

La prossima edizione di “Tale e quale show” dovrebbe iniziare nel mese di settembre, praticamente in concomitanza con il “Grande Fratello Vip”. Intanto nelle scorse settimane è stato ufficializzato il cast del talent di Rai 1 condotto da Carlo Conti e nella lunga lista è presente anche Valeria Marini.

Il nome dell’ex primadonna del “Bagaglino” non è stato preso benissimo dalla maggior parte dei fan, venendo accusata di aver partecipato a fin troppi reality, tra cui il “GF Vip” e “L’isola dei Famosi” e in Spagna a “Supervivientes”, ma anche a “Temptation Island” nella versione dedicata ai personaggi famosi. Questo parere però non viene condiviso da Maurizio Costanzo che, sul settimanale “Nuovo” diretto da Riccardo Signoretti, spezza una lancia a suo favore.

Le parole di Maurizio Costanzo

L’argomento dedicato a Valeria Marini e “Tale e quale show” viene aperto da una lettrice del settimanale “Nuovo” con questa domanda: “Scusi per la cattiveria ma, finalmente nel programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti, lei farà vedere se è anche capace di fare qualcosa?”.

Nonostante la domanda legittima, Costanzo afferma che la Marini non deluderà le aspettative del pubblico: “Avrà fatto pure tanti reality show ma è una donna di spettacolo che durante la sua carriera ha collezionato lavori di ogni genere. Parliamo di un personaggio poliedrico, capace di stare con disinvoltura sul palcoscenico. Con un pizzico di presunzione e forte di un po’ di esperienza, posso dire che ha le carte in regola per ricoprire un ruolo da protagonista nella prossima edizione del talent”.

Valeria comunque sembra essere molto carica per questa avventura, come ha fatto capire in una recente intervista: “Ringrazio Carlo Conti di avermi voluta dopo aver visto il video del provino con tre mie interpretazioni di star internazionali di cui non posso parlare. Avevo già studiato canto per il provino, ma continuerò a prendere lezioni”.