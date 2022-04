Tale e quale show, Katia Ricciarelli potrebbe far parte del cast

L’avventura di Katia Ricciarelli nella casa della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5, è stata piuttosto controversa. L’artista infatti, per la maggior parte della sua esperienza nel reality show, ha ricevuto numerose critiche da parte dei telespettatori.

In particolar modo è stata accusata di essere razzista per alcuni suoi atteggiamenti tenuti nei confronti delle sorelle Selassié. Ovviamente la Ricciarelli in una recente intervista a “Verissimo” respinge immediatamente ogni tipo di calunnia, e anche lo stesso Signorini ha voluto prendere le sue difese.

Le ultime indiscrezioni sul futuro di Katia Ricciarelli

Attualmente la Ricciarelli sarebbe impegnata in alcune date al teatro, ma il suo futuro potrebbe essere legato ancora al mondo televisivo. Come riportato dal settimanale “Vero Tv“, diretto da Giuseppe Lamanna, Carlo Conti per il suo “Tale e quale show” vorrebbe nel cast proprio l’ex compagna di Pippo Baudo.

L’ingresso di Katia Ricciarelli nel cast del talent show comunque non sorprenderebbe neanche più di tanto, dal momento che Carlo Conti negli anni passati ha già abituato i fan a chiamare volti provenienti dal mondo del “Grande Fratello Vip”, come Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Francesco Monte e Pago.

Parlando proprio dei volti provenienti dal “Grande Fratello Vip”, Carlo Conti in una intervista del 2021 ha affermato: “Non ho mai guardato le etichette. Certo, se penso a Maria De Filippi, a Gerry Scotti o ad Alfonso Signorini penso a Canale 5. Ma alcuni dei selezionali sono professionisti che sono stati rilluminati dal GF Vip e che a Tale e Quale Show avranno l’occasione di mettere in evidenza altre doti. Stefania aveva fatto il provino in passato e non c’era mai stata l’occasione; Pierpaolo ha dimostrato di essere in gamba, è un personaggio emergente, e poi aveva iniziato proprio con me a I Migliori Anni, faceva parte del chorus del programma”.