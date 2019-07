Tale e Quale Show, in arrivo la versione "Nip" con Carlo Conti al timone

La trasmissione Tale e Quale Show, il talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti, resta una delle trasmissioni più importanti trasmesse sulla rete. Infatti il programma, fino all’ottava edizione, ha registrato sempre ottimi ascolti, superando abbondantemente il 21% di share e i 4.300.000 milioni di telespettatori. Il successo viene bissato anche dallo spin-off Tale e quale show – Il torneo, in cui si sfidano i migliori classificati dell’edizione appena terminata con i migliori classificati dell’edizione precedente.

Proprio per questo motivo, l’azienda di Viale Mazzini ha deciso di seguire la falsariga delle trasmissioni di Mediaset, dedicando una edizione “Nip” anche a Tale e Quale Show. I concorrenti quindi non saranno delle celebrità ma delle persone completamente sconosciute. Al momento tuttavia non si conoscono le date dei casting.

L’indiscrezione sulla prima edizione Nip di Tale e Quale Show

Come riporta in anticipo il sito “Tv Blog”, l’azienda di Viale Mazzini ha deciso di dividere in due il varietà presentando al pubblico la versione dedicata a persone comuni. Più che altro sembra che si tratti di un esperimento, con la Rai che vuole studiare gli ascolti prima di confermare o meno una seconda edizione.

Sempre “Tv Blog” svela anche la possibile data della messa in onda del talent show: “Dopo l’ultima puntata di Tale e Quale Show 2019 dell’8 di novembre e dopo la partita della nazionale di calcio del venerdì successivo, il 22 novembre andrà in onda una emissione della versione “nip” di questo programma che si chiamerà Tali e quali animata da un gruppo di concorrenti presi fra la gente comune”.

La giuria dovrebbe restare quella dedicata ai Vip, e quindi i concorrenti verranno giudicati da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme e anche il conduttore resterà Carlo Conti, che avrà il duro compito di ripetere i successi del format originale.