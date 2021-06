Tale e quale show, i primi concorrenti: nel cast presenti Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli

I preparativi per la prossima edizione di “Tale e quale show“, il talent di Rai 1 condotto da Carlo Conti, stanno andando avanti negli ultimi mesi. Il conduttore infatti, insieme al suo staff, sta cercando i migliori concorrenti possibili per regalare ai telespettatori un cast di tutto rispetto per l’undicesima edizione.

Negli ultimi mesi numerosi personaggi famosi hanno sostenuto un provino per la trasmissione, e tra essi sono presenti Alba Parietti, Roberta Morise, Gabriella Ferrone, Sandro Giacobbe e Marco “Baz” Bazzoni, ma al momento nessuno dei nomi appena citati sembra aver convinto il conduttore.

I primi cinque nomi svelati per “Tale e quale show”

In queste ore il sito “Tv Blog” ha svelato i primi cinque nomi che sono stati scelti da Carlo Conti per prendere parte al talent show. Come spesso capitato nelle scorse edizioni il conduttore ha preso alcuni volti provenienti dal “Grande Fratello Vip” e anche dal mondo di YouTube.

Il primo nome è quello di Ciro Priello, youtuber, attore e comico napoletano uno dei membri del gruppo “The Jackal”. Ha ottenuto un enorme successo in questi mesi grazie alla sua partecipazione a “LOL – Chi ride è fuori” il programma comico trasmesso su Amazon Prime Video con la conduzione di Fedez e Mara Maionchi.

Nel cast è presente anche la showgirl Federica Nargi e Deborah Johnson, figlia di Wesley “Wess” Johnson. In Italia quest’ultimo ha ottenuto una grande notorietà sia per la sua collaborazione con Dori Ghezzi, ove hanno partecipato sia al “Festival di Sanremo” per due edizioni che all’Eurovision del ’75 a Stoccolma che per il gruppo Squadra Italia formato proprio per partecipare alla kermesse sanremese insieme ad altri colleghi col brano “Una vecchia canzone italiana”.

Dalla quinta edizione del “Grande Fratello Vip” invece sono presenti Stefania Orlando, che viene dall’ottimo successo di “Babilonia”, e Pierpaolo Pretelli, l’ex velino di “Striscia la notizia”. Anche Pier in questi giorni ha pubblicato il singolo “L’estate più calda” insieme alla sua collega Giorgina, ove nel videoclip appare Giulia Salemi (la sua fidanzata ed ex concorrente del ‘GF Vip’).