Tale e Quale Show, Francesco Monte racconta la sua esperienza

Francesco Monte, attualmente è uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo. Ha fatto molto parlare di sè, oggi come in passato, tra flirt presunti e storie d’amore importanti, ospitate in televisione e partecipazione come concorrente nei reality show. Vanta un numero di followers considerevole, con fans che lo seguono e lo acclamano.

Francesco deve il suo esordio sul piccolo schermo, alla sua partecipazione a Uomini e Donne, noto talk show dei sentimenti in onda su canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Dapprima corteggiatore e poi tronista, il bel Monte ha conquistato tutti, e questo gli ha aperto le porte del mondo dello spettacolo. Ha vissuto una lunga e intensa storia d’amore con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, e ha partecipato come concorrente all’Isola dei famosi prima e al Grande Fratello Vip poi.

Le sue partecipazioni ai reality sono state contrassegnate da numerose polemiche, all’Isola dei famosi è stato accusato da Eva Henger di aver introdotto la droga nel programma e al Grande Fratello Vip ha intrecciato una relazione con la concorrente Giulia Salemi, terminata da pochi mesi. Oggi però Francesco fa parte del cast di Tale e Quale Show.

Il programma in onda su Rai 1 e condotto da Carlo Conti, da la possibilità a personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo di cimentarsi nei panni di noti cantanti e dar vita ad esibizioni live. Francesco ha imitato Mahmood, Cesare Cremonini, Ed Sheeran, proprio l’esibizione sul cantante inglese è stata un enorme successo e gli ha dato la possibilità non solo di vincere la serata, ma anche di mettere tutti d’accordo, pubblico a casa e in studio e la giuria presente nel programma.

Grazie a Tale e Quale, Monte ha la possibilità di mostrare anche il suo valore e non solo la sua bellezza, che in passato lo ha portato ad essere al centro di numerosi gossip. Lo stesso Francesco ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, proprio sulla sua esperienza all’interno del programma di rai 1, dichiarando: “E’ un periodo di svolta. A volte noi che ci siamo esposti nel reality siamo visti come personaggi piatti. Ho lottato tanto per dimostrare di avere un valore che andasse oltre il colore dei miei occhi“.

Dunque Monte lo definisce un periodo di svolta questo, lo si potrebbe ritenere un periodo nel quale il bello che non balla ha finalmente dimostrato di saper anche ballare, che c’è altro oltre l’aspetto fisico. Non resta che fare un grosso in bocca al lupo a Francesco che finalmente ha fatto si che la sua carriera decollasse in una modalità differente rispetto a come è decollata fino ad oggi.