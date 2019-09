Tale e Quale Show, Francesco Monte debutta con Mahmood: l’imitazione divide

E’ iniziato il talent “Tale e Quale Show” condotto da Carlo Conti e, tra i concorrenti in gara, ha fatto il suo debutto davanti alle telecamere di Rai 1 anche Francesco Monte. La sua partecipazione era molto attesa e il pubblico con grande curiosità aspettava di vederlo alle prese con le varie imitazioni.

L’ex tronista di “Uomini e Donne” ha deciso di iniziare il suo percorso nel programma interpretando il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo: Mahmood. La sua vittoria alla kermesse sanremese ha fatto molto discutere, e anche questa imitazione ha diviso il pubblico, infatti anche se molti hanno apprezzato come Monte si è calato nei panni dell’artista, non sono mancate le critiche.

Tale e Quale Show, Francesco Monte conquista la giuria. L’ironia di Giorgio Panariello

La giuria chiamata a commentare le esibizioni, lo ha promosso a pieni voti. Loretta Goggi si è complimentata con Francesco Monte e ha usato parole di elogio per lui: “Sei stato bravissimo, per me è una sorpresa. Questo è un campo particolare, sei riuscito a esibirti bene anche dal vivo”. Anche il parere di Vincenzo Salemme è stato favorevole, infatti l’attore napoletano ha messo in evidenza quanto Monte abbia cantato con “umiltà e timidezza“, precisando: “Sei stato bravissimo a prendere il colore della voce”. Non manca l’ironico commento di Giorgio Panariello che ha usato la sua verve comica per dare un tocco di brio ai seriosi giudizi dei colleghi: “La dimostrazione di quello che ho sempre sostenuto anche per me. La bellezza non è tutto, noi sex symbol abbiamo anche altro”.

Non è stato così clemente il web, dove ben presto sono arrivati taglienti commenti e post ironici. In molti si sono lamentati per la poca somiglianza di Monte con il cantante imitato: “Sappiamo se Mahmood già è andato a querelare Francesco Monte per la pessima imitazione di “Soldi” senza battere le mani?” altri hanno messo in evidenza le imprecisioni della voce, soprattutto nei toni alti.

Francesco Monte, comunque, si è dimostrato grato per il sostegno dimostrato durante il suo esordio e ha voluto ringraziare i fan per averlo supportato: “Grazie a tutti per il sostegno ragazzi e ragazze. Ci vediamo la prossima settimana. Grazie per avermi sostenuto”. Attendiamo la prossima puntata per capire se Monte riuscirà a continuare il suo viaggio e far cambiare idea a chi non lo ha apprezzato fino in fondo, magari riuscendo a vincere l’emozione che in questa prima puntata non gli ha permesso di esibirsi al meglio delle sue potenzialità.