Tale e Quale Show: Dennis Fantina lancia una stoccata a Maria De Filippi

Tutti ricorderete Dennis Fantina. Lui è il primo vincitore di quello che oggi è Amici, ma che nel lontano 2001 era Saranno Famosi. Dennis è un vincitore storico proprio perché è stato il primo. Fantina adesso fa parte del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti. Nella seconda puntata, il quarto giudice è stato l’imitatore Enzo De Lucia.

De Lucia ha imitato per l’occasione, Maria De Filippi. Queen Mary ha da sempre condotto Amici, anche quando era Saranno Famosi e dunque anche quando Fantina ha trionfato. Tornando alla serata di Tale e Quale Show, dopo l’esibizione di Dennis, che ha interpretato Claudio Baglioni, Enzo ha fatto un commento proprio sul cantante. Richiamando alla passata esperienza di Fantina, ha dichiarato: “Noi ci siamo conosciuti 20 anni fa“.

La riposta di Dennis è stata: “Eh poi ci siamo persi di vista“. Come se stesse parlando con la De Filippi in persona. Le sue parole sono state gelide e hanno avuto tutto il sapore di una bella frecciata lanciata alla conduttrice. Fantina non ha mai nascosto che con Maria si sono persi di vista. In realtà, dopo l’edizione nella quale Fantina vinse, tra i due non ci sono più stati rapporti.

La De Filippi non lo hai mai invitato nei suoi programmi, nemmeno quando Amici ha compiuto 20 anni. Per l’occasione diversi volti del talent hanno preso parte alla grande festa, ma non Fantina. Nemmeno negli anni precedenti è mai stato invitato. Segno questo che tra la conduttrice e il cantante i rapporti sono inesistenti. E lo stesso Fantina si domanda il perché.

Dalle parole espresse a Tale e Quale Show, appare chiaro che Dennis ci sia rimasto male. Chissà che la De Filippi non abbia ascoltato in diretta le sue parole, dato che è molto amica di Carlo Conti e con ogni probabilità stava guardando la trasmissione. Questo potrebbe essere un modo per riavvicinare i due, dopo anni e anni di lontananza.