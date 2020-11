Tale e Quale Show, Carlo Conti non ci sarà: i nomi di chi prenderà il suo posto

Questa sera su Rai 1 va in onda la nuova puntata di “Tale e Quale Show”, il programma condotto da Carlo Conti. La puntata di stasera verte sulla semifinale, dove i 10 concorrenti in gara si sfideranno per approdare alla finale della prossima settimana e decretare il vincitore assoluto di questa edizione. A causa del Covid, non ci sarà Conti, ma altri conduttori. Vediamo chi sono e come sta lo stesso Conti.

Come ben si sa, Carlo Conti ha contratto il Coronavirus e, proprio per questa ragione, la scorsa settimana, ha condotto il programma da casa collegandosi. Questo venerdì, purtroppo, non sarà la stessa cosa in quanto le sue condizioni sono peggiorate, proprio come ha annunciato lui stesso: “Ora i sintomi ci sono tutti (e anche troppi). Questo Covid è una brutta bestia”.

La domanda che molti si pongono è chi lo sostituirà? A sostituire Carlo Conti, ci saranno i giudici della trasmissione che, da un paio d’anni lo accompagnano e che questa volta assumono le sue veci. Quindi, Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e Gabriele Cirilli si alterneranno nelle presentazioni dei vari cantanti e concorrenti che saliranno sul palco per la loro esibizione.

Proprio su Instagram, oltre ad annunciare il peggioramento delle sue condizioni, ha avuto anche modo di mostrare una immagine molto tenera da parte della moglie e del figlio. Un bellissimo messaggio d’auguri per supportarlo in questo momento difficile per via delle condizioni in cui versa. Pur essendo in casa, si trova in isolamento. La condizione del conduttore è la stessa dei tantissimi e, aggiungerei, troppi, contagiati, in Italia e nel mondo.

In un primo momento, come annunciato anche lui stesso, nella puntata scorsa, era asintomatico, ma nel corso dei giorni, le sue condizioni sono peggiorate, al punto che non riesce a condurre il programma in collegamento, come successo, ma dovrà avvalersi dell’aiuto del trio e di Cirilli.