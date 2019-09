Tale e Quale Show, Carlo Conti ironizza sulle conquiste di Francesco Monte: l’ex gieffino non la prende bene

Francesco Monte, ex concorrente del reality show “Grande Fratello Vip” ed ex tronista del dating show “Uomini e Donne”, è tornato a far parlare di sé nelle ultime ore non più per la sua nuova love story con la modella Isabella De Candia, mettendo così fine alla relazione con l’influencer Giulia Salemi, bensì per un botta e risposta mediatico con il celebre conduttore Carlo Conti.

Nel corso del pomeriggio di mercoledì 11 settembre, si è tenuta a Roma la conferenza stampa per l’edizione numero 9 del celebre talent show di Rai 1 “Tale e Quale Show“, condotto da Carlo Conti, che tornerà in onda con un nuovo cast venerdì 13 settembre in prima serata sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini.

Il botta e risposta tra Carlo Conti e Francesco Monte

Come è stato segnalato dalla testata giornalistiva TvBlog, il conduttore Carlo Conti nel corso della conferenza stampa ha annunciato la presenza nel cast anche di Francesco Monte, facendo una battuta ironica sulle sue ultime vicende amorose, che hanno catalizzato il gossip estivo. Francesco, infatti, dopo aver fatto sognare in tanti iniziando una relazione con Giulia Salemi, conosciuta all’interno della casa di Cinecittà del “Grande Fratello Vip”, ha preferito interrompere questo legame per unirsi ad una nota modella.

Tra le ex di Francesco Monte vanno anche ricordate Teresanna Pugliese di “Uomini e Donne”, ma anche la sorella di Belen Rodriguez, Cecilia, a cui si aggiunge la modella Paola Di Benedetto a “L’Isola dei Famosi”. Carlo Conti ha quindi ironizzato dicendo: “Ci sarà qualcuno nel cast che ha fatto parlare di sé in altri programmi per le sue conquiste, qui farà vedere altro… ovviamente mi riferisco a Pratelli“. Il riferimento non era ovviamente per il comico, bensì per l’ex naufrago ed ex gieffino.

Francesco Monte non sembra aver preso molto bene le parole di Carlo Conte, così dopo qualche ore ha replicato su TvBlogo: “Nuove conquiste? No. Può anche bastare” – quindi ha proseguito nel dire che la sua situazione è totalmente cambiata, ed ora è stabile. Sul programma invece Francesco ha dei timori, poiché è la prima volta che si misura con canto e ballo. Ma lui è una persona che vive bene le ansie, perché per lui rappresentano uno sprono.