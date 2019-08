Tale e Quale Show, Carlo Conti commenta la partecipazione di Francesco Monte

Carlo Conti è all’opera per definire gli ultimi particolari del suo programma “Tale e Quale Show“, che è ormai ai box di partenza: il talent show, infatti, vedrà la luce sugli schermi di Rai 1 esattamente venerdì 13 settembre. Dopo aver rivelato il cast, Conti sulle pagine del settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” parla della sua creatura televisiva rivelando alcune novità e il suo pensiero circa un concorrente dello show: Francesco Monte.

La sua partecipazione era nell’aria già da diverse edizioni, ma per una cosa o per l’altra, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, non era mai approdato sugli schermi di Rai 1. Ora le cose sono cambiate e i fan del ragazzo potranno vedere il loro beniamino alle prese con le diverse performance che la trasmissione deciderà per lui.

Tale e Quale Show, ecco cosa pensa Carlo Conti di Francesco Monte

Carlo Conti si dichiara felice di averlo nella sua squadra, reputando che il ragazzo abbia talento e, finalmente, la possibilità di dimostrare che ha altro da offrire oltre alla bellezza e alla prestanza fisica: “Finora è sempre stato alla ribalta per la bellezza nel mondo dei reality. Questa volta è protagonista di un talent e metterà in mostra proprio il suo talento, perché ne ha. Ed è giusto che abbia l’occasione per far parlare anche di quello che sa fare“.

In effetti, ultimamente, Monte non ha trascorso un periodo molto florido nel campo professionale. Divenuto famoso grazie a “Uomini e Donne“, ha frequentato Cecilia Rodriguez per diverso tempo, finché la loro storia non è finita davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip.

Dopo questa esperienza è stato trascinato nell’occhio del ciclone “canna-gate” da Eva Henger durante la penultima edizione de “L’Isola dei Famosi“, per poi entrare nella casa del GFVip dove non è riuscito ad emergere più di tanto, facendo parlare di lui soltanto per la conoscenza con Giulia Salemi, finita qualche mese dopo la loro uscita dalla Casa.