Tale e quale show, Antonella Fiordelisi potrebbe far parte del cast

Sul cast di “Tale e quale show” ci sono tantissime ipotesi ma al momento mancano delle vere e proprie certezze. Antonio Mezzancella, in una video intervista esclusiva a Tag24 (durante la presentazione di Elemental di Disney e Pixar nella Capitale) ha rivelato che attualmente sono in corso le sessioni di provini.

Secondo il sito “Tv Blog” però alcuni nomi sarebbero stati già presi da Carlo Conti, poiché vengono confermati l’ingresso di Federico Fashion Style e Rosanna Banfi che hanno fatto parte anche del cast di “Ballando con le Stelle”. In questo elenco però sono presenti pure Manila Nazzaro, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, le sorelle Selassiè, le drag queen Karma B, Milena Miconi e Carmen Di Pietro e infine l’ex fidanzata del conduttore, cioè Roberta Morise.

Le indiscrezioni su Antonella Fiordelisi

Il cast, anche se questi nomi verranno confermati nelle prossime settimane, resterebbe comunque incompleto. In passato Carlo Conti non ha mai nascosto il suo desiderio di voler “rubare” alcuni volti provenienti dai reality, come ha già fatto in passato con Stefania Orlando, Francesco Monte e Rosalinda Cannavò, solamente per citarne alcuni.

Secondo il sito “Blog Tivvù” nel cast potrebbe prendere parte anche Antonella Fiordelisi, negli ultimi giorni al centro del gossip per la sua rottura con Edoardo Donnamaria. Secondo il portale l’ex vippona avrebbe rilasciato alcuni indizi che pare confermare una propria presenza negli studi di Rai 1.

“L’influencer ha la passione per il canto e, proprio per questo motivo, ha già pubblicato un suo singolo alcuni anni fa” si legge su “Blog Tivvù”, in cui poi viene aggiunto: “Tuttavia, ad alimentare maggiormente queste speranze, nelle ultime ore sono stati alcuni video condivisi dalla stessa Antonella mentre si cimenta nel canto interpretando ‘Nessun grado di separazione’ di Francesca Michielin e ‘Se telefonando’ di Mina. La ex concorrente del Grande Fratello Vip sta studiando canto per sostenere il provino di Tale e Quale Show?”.

Di certo non va escluso che Antonella possa aver provato a fare il provino per prendere parte a “Tale e quale show”, per provare a trovare un riscatto personale in seguito alla sua rottura con Edoardo.