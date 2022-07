Tale e quale show, annunciato il cast ufficiale

Ascolta questo articolo

Dopo mesi di indiscrezioni e voci sul cast della prossima edizione di “Tale e quale show” il settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni“, diretto da Aldo Vitali, ha ufficializzato finalmente i nomi che hanno deciso di mettersi in gioco nel talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Per i fan della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” ci sono delle brutte notizie, dal momento che Conti ha deciso di far fuori Alex Belli, Manila Nazzaro, Davide Silvestri e le tre sorelle Selassié. I motivi, come rivelato da “Tv Blog” nei giorni scorsi, sarebbero stati causati da un provino poco convincente.

I concorrenti che faranno parte di “Tale e quale show”

Partendo dalle donne sono presenti: Valeria Marini (che proprio secondo le indiscrezioni ha preso in estremis il posto delle Selassié); Alessandra Mussolini; Elena Ballerini; Rosalinda Cannavò, Valentina Persia e Samira Lui. Tra gli uomini invece ci sono Andrea Dianetti; Antonino Spadaccino; Claudio Lauretta ed i ripetenti con coach che sono Francesco Paolantoni con Gabriele Cirilli.

Carlo Conti per questa edizione ha voluto attingere da alcuni dei programmi più famosi in Italia, come il “GF Vip” con Rosalinda Cannavò e da “Amici di Maria De Filippi” con Antonino, dove è stato presente nella quarta edizione del talent show in cui si è classificato primo, vincendo anche il premio della critica. Samira Lui invece, un po’ come capitato con Deborah Johnson, avrà il compito di imitare i personaggi di colore.

Viene poi riconfermata la giuria degli scorsi anni composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, che tra l’altro da quest’anno sarà in onda anche su Rai 3 con il suo show “Mi casa es tu casa”, ove il programma dell’ex vippona si svolgerà proprio nella casa romana del cantautore, dove accoglierà alcuni ospiti con i quali dialogherà, giocherà e canterà.