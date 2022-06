Tale e quale show, Alex Belli e le sorelle Selassié nel cast: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Carlo Conti, insieme al suo staff, sta lavorando per cominciare a ufficializzare i primi artisti per la prossima edizione di “Tale e quale show“, il talent di Rai 1. I nomi circolati negli ultimi giorni sono tanti, ma la pagina Instagram “The Pipol Tv” ha voluto fare un po’ di chiarezza in merito al futuro della trasmissione.

Quasi sicuramente, come capitato tra l’altro nelle scorse edizioni, Carlo Conti chiamerà alcuni volti del “Grande Fratello Vip“. Infatti negli anni passati hanno ottenuto un discreto successo Francesco Monte, Giulia Salemi e Stefania Orlando, solamente per citarne alcuni, e quindi il conduttore non si farà sfuggire quest’opportunità.

Le ultime indiscrezioni su “Tale e quale show”

La pagina IG “The Pipol Tv” esclude immediatamente il nome di Katia Ricciarelli e quindi per lei, salvo clamorosi colpi di scena, si aprono le porte come opinionista della settima edizione del “Grande Fratello Vip”. Non è infatti un segreto l’amicizia e l’affetto che prova Alfonso Signorini nei confronti dell’artista, e dopo gli ultimi corteggiamenti la cantante potrebbe accettare questa seconda avventura al “GF”.

Katia non era comunque l’unico nome proveniente dal mondo “GF Vip”: “Sono tantissimi quest’anno i candidati. Alcuni nomi sono già trapelati, e tra questi c’è quello di Katia Ricciarelli che però non farà parte del cast, dentro le sorelle Selassié con Alex Belli per ora in prova“. Viene sottolineato come anche Laura Chiatti, che si è autoinvitata recentemente in una intervista, sia tra i papabili concorrenti di “Tale e quale show”.

Nelle scorse settimane sono stati accostati anche Davide Silvestri, il cugino di Kekkò dei Modà, e Guenda Goria. Al momento però non sembrano esserci delle notizie nei loro riguardi ma comunque nel giro dei prossimi giorni può esserci un quadro dedcisamente più completo sul cast della dodicesima edizione di “Tale e quale show”.