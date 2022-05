Tale e quale show, Alex Belli e Davide Silvestri potrebbero far parte del cast

Ascolta questo articolo

Carlo Conti sta lavorando duramente per comporre il cast della prossima edizione di “Tale e quale show“, il talent in onda su Rai 1. Il conduttore ha sempre aperto alla possibilità di avere dei concorrenti provenienti dai reality, come dimostrato nelle scorse edizioni con Francesco Monte, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli, solamente per citare alcuni dei nomi.

E anche in questa nuova edizione si mormora che Carlo Conti avrebbe adocchiato alcuni vipponi pronti da chiamare per il “Grande Fratello Vip”. Il primo nome fatto per il cast è quello di Lulù Selassié, grazie alla sua enorme passione per il canto, ma al momento sembra essere soltanto una indiscrezione uscita sui social network.

Il nome più forte, secondo il settimanale “Nuovo Tv” diretto da Riccardo Signoretti, è quello di Katia Ricciarelli. La cantante, dopo un’avventura in chiaroscuro a causa delle critiche ricevute nella casa più spiata d’Italia, potrebbe rilanciare la propria immagine partecipando a “Tale e quale show” facendo la cosa che le riesce meglio, cioè cantare.

I due nuovi nomi per “Tale e quale show”

Intanto “Super Guida Tv” annuncia come gli autori avrebbero provinato anche altri due ex concorrenti del “GF Vip”: “Se lo scorso anno sono stati arruolati Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli quest’anno è il turno di Davide Silvestri vincitore morale della sesta edizione del reality show e Alex Belli che purtroppo però non potrà proporre l’amore libero ma solo le sue doti vocali e attoriali. A parte gli scherzi, Alex Belli è un vero showman capace di incantare il pubblico non solo per l’innegabile bellezza ma anche per il suo eloquio – che pur non essendo particolarmente forbito – affabula il pubblico e lo conquista”.

Ovviamente fare un provino non significa far parte del programma, ma sicuramente per Carlo Conti e l’azienda di Viale Mazzini potrebbe essere interessante chiamare nel cast due dei vipponi più chiacchierati, per motivi totalmente diversi, nel cast del suo talent.