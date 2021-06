Tale e quale show, Alba Parietti conferma la sua presenza: "Vorrei imitare un uomo"

Il primo nome ufficiale di “Tale e quale show“, il talent di Rai 1 condotto da Carlo Conti, è quello di Alba Parietti. A confermarlo è la diretta interessata in una recente intervista rilasciata al settimanale “Chi Magazine” diretto da Alfonso Signorini.

Si tratta del terzo talent in cui partecipa Alba Parietti, siccome già per l’azienda di Viale Mazzini ha preso parte a “Notti sul ghiaccio” ove si classifica in decima posizione insieme a Luca Mantovani e successivamente a “Ballando con le stelle“, ma anche in questa circostanza viene eliminata prima della finale.

L’intervista di Alba Parietti al settimanale “Chi”

Ovviamente Alba Parietti con la sua terza avventura in un talent vorrebbe ottenere un risultato molto più importante e dall’intervista sembra molto carica: “È difficile imitarmi perché sono un camaleonte. Farò “Tale e quale show” proprio perché non sono mai rimasta tale e quale a me stessa”.

Il suo sogno però, sempre negli studi di Rai 1, resta un altro: “Vorrei imitare anche qualche uomo, mi sento molto fluida”. Non si tratterebbe comunque di una sorpresa, giacché già in passato molti concorrenti di “Tale e quale show”, hanno imitato una persona dell’altro sesso.

Ritornando alla sua intervista Alba Parietti ha parlato del suo rapporto con gli uomini, svelando che non avrebbe mai voluto che fosse “per sempre” con nessun uomo poiché sarebbe arrivato il momento in cui lo poteva ferire. A oggi pare sia molto felice da single, ammettendo però di essere circondata sia da ragazzi nettamente più giovani di lei che qualche “vecchio marpione” della sua età.

In seguito dedica una parte alla politica: “La sinistra non mi ha mai considerata candidabile, è troppo snob. Con Berlusconi ne abbiamo parlato, ma non avrei mai potuto farlo per la mia storia personale che mi avrebbe impedito di avere a che fare con i partiti alleati di Forza Italia, parlo di Salvini e della Meloni”.

Parlando del suo rapporto con Francesco Oppini, reduce dalla sua esperienza al “GF Vip”, ammette di essere molto fiera del percorso fatto da lui in questi mesi. Il segreto del loro legame, secondo il suo parere, è sul fatto che si vedono poco dal momento che non vivono più insieme.