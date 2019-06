Tale e Quale Show 9, anticipazioni sui concorrenti: tra gli altri anche Francesco Monte e Teresa Langella

Carlo Conti a settembre ritorna al timone della nuova edizione di Tale e Quale Show, il divertente show musicale di Rai 1 dove i concorrenti, personaggi noti e conosciuti, si esibiscono nelle cover di cantanti famosi cercando di imitarli nell’aspetto e nella voce. Non è stata ancora ufficializzata la data d’inizio ne il cast, ma Tvblog in questi giorni ha anticipato alcuni nomi del cast.

Innanzitutto sembrerebbe riconfermata la giuria, che sarà composta da Loretta Goggi, attrice comica ed imitatrice presente sin dalla prima edizione, affiancata dalle new entry della scorsa edizione Vincenzo Salemme e Giorgio Paneriello, entrambi attori comici. In passato hanno fatto parte della giuria anche Christian De Sica e Claudio Lippi.

Per quanto riguarda il cast, i possibili concorrenti dovrebbero essere, sempre secondo indiscrezioni, Antonio Zequila attore che ha partecipato a “L’Isola dei Famosi”, l’attrice romana Nadia Rinaldi e l’ex Miss Italia Denny Mendez. Anche i cantanti Sandro Giacobbe, Davide Petrella e Manuela Villa potrebbero far parte del cast insieme a Roberto Ciufoli, attore ex membro della Premiata Ditta e Francesca Manzini imitatrice e conduttrice radiofonica.

A Tale e Quale Show, poi potrebbero partecipare anche alcuni volti noti dei talent e dei reality come la concorrente di una delle prime edizioni di Amici Sabrina Ghio, la cantante dell’ultima edizione di Ora o mai più ed ex leader dei Gazosa, Jessica Morlacchi, e Stefano Sala modello e concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Infine ad ultimare il cast ci dovrebbero essere Carolina Rey, cantante, Marcello Cirillo, cantante e conduttore per molti anni dei Fatti Vostri, Debora Caprioglio attrice, Francesca Testasecca, ex Miss Italia e Rachele Di Fiore, moglie di Vincenzo Montella e presenza fissa nel programma di Caterina Balivo Vieni da me. Direttamente dal programma di Maria De Filippi poi potrebbero partecipare anche l’ex tronista Teresa Langella e l’ex concorrente de L’Isola e del Grande Fratello Vip Francesco Monte. Tuttavia occorre attendere per sapere se questo sarà il cast ufficiale mentre è sicuro che il programma inizierà a settembre anche se non è stata stabilita la data.