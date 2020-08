Tale e Quale Show 2020, Carlo Conti annuncia i 10 vip: tra loro una sorpresa

Manca poco alla partenza dei programmi tv. Con la fine del mese di agosto, si avrà modo di poter assistere alla riapertura degli studi televisivi, pronti a trasmettere tutti i programmi dei palinsesti annunciati qualche settimana fa dalle principali aziende televisive. L’ammiraglia Rai promette ore di intenso divertimento e intrattenimento con il suo rinnovato, ma mai monotono, Tale e Quale Show, edizione 2020.

Tanti erano i curiosi che hanno provato a suppore qualche nome tra i futuri partecipanti al gioco, ma ora tutte le varie ipotesi diventano realtà, in quanto il presentatore Carlo Conti ha finalmente diramato la lista dei partecipanti al programma, e tra essi ci sarà anche qualche nome inatteso, che di certo non ci si aspettava leggere in elenco.

Per quanto riguarda invece il comparto della giuria, sono stati ampiamente confermati il trio vincente e allo stesso tempo divertente, Giorgio Panariello, Lorella Goggi e Vincenzo Salemme, capace di giudicare i vari concorrenti in modo sempre equo e imparziale. Il programma andrà in onda il giorno 18 settembre, sempre su Rai 1.

Ecco chi saranno i vari partecipanti al gioco

Andiamo a vedere insieme chi saranno i vari sfidanti di questa nuova edizione. Nella lista annunciata da Conti, è possibile leggere il nome di Pago. Il cantante si può dire di aver partecipato a quasi ogni tipo di gioco e reality show esistente in televisione; dal Grande Fratello a Temptation Island, per approdare ora a questa nuova avventura.

Ci sarà Virginio, giovane ed affermato cantautore, molto stimato nel mondo della musica. Il ragazzo ha anche firmato molti pezzi cantati da Laura Pausini; insomma un volto che darà di certo filo da torcere a tutti i concorrenti. Inoltre si legge un nome davvero inatteso, ovvero quello del noto doppiatore Luca Ward. Quest’ultimo nome ha sorpreso in tanti, ma del resto Conti aveva comunque preannunciato che: “Sarà un cast di altissimo livello“.

Si passa poi a Barbara Cola, artista a tutto tondo, sia cantante che attrice, pronta a darsi battaglia sul palco. Ci sarà anche Francesca Manzini, l’attrice e comica dimostrerà il suo talento anche nel mondo del canto. Nella lista appare anche il nome di Carmen Russo, dove metterà in risalto anche le sue doti canore, ma salirà sul palco anche la conduttrice Carolina Rey e la giovane Giulia Sol, una delle promesse dello spettacolo italiano. Si passa poi all’attore, cantante e modello Sergio Múñiz ed in ultimo anche l’attore comico Francesco Paolantoni, pronto a far divertire il pubblico con la sua ironia e simpatia.