Tale e Quale Show 2020, cambiamenti importanti: nuovo regolamento, misure anti-Covid e un grande ritorno

Carlo Conti sta scaldando i motori del suo talent “Tale e Quale Show“, un programma che negli anni ha saputo conquistare l’affetto del pubblico arrivando ormai all’ottava edizione. Grande soddisfazione per il conduttore che ha traghettato la sua creatura nel mare dell’auditel, vincendo sempre la gara degli ascolti.

Venerdì 18 settembre alle 21.25 tornerà su Rai 1 la nuova edizione – composta da 9 puntate e trasmessa dagli studi “Fabrizio Frizzi” in Roma – con 10 Vip che si daranno battaglia a colpi di musica interpretando i vari cantanti sia italiani che internazionali a loro assegnati e canteranno brani arrangiati dl maestro Pinuccio Pirazzoli.

Tale e Quale Show, cast e cambiamenti della prossima edizione

Il cast è composto da Barbara Cola, Francesca Manzini, Carolina Rey, Carmen Russo, Giulia Sol, Sergio Muniz, Francesco Paolantoni, Pago, Virginio e Luca Ward. Sarà presente anche Gabriele Cirilli, un grande e gradito ritorno che si esibirà con le sue scoppiettanti performance, tanto apprezzate anche nella prima edizione del programma quando si qualificò in terza posizione.

I cambiamenti necessari per l’emergenza Covid 19 saranno messi in pratica scrupolosamente per garantire la sicurezza sia dei concorrenti che di tutta la squadra di lavoro dietro le quinte. Quindi, addio al pubblico in studio e per il trucco e parrucco, la sartoria e i camerini verranno addottati distanziamenti e soluzioni specifiche.

Per quanto riguarda il regolamento, in ogni puntata sarà decretato un vincitore sommando i voti della giuria con le preferenze dei concorrenti che potranno votare un loro sfidante oppure dare la preferenza anche a loro stessi. Alla fine, tutte le classifiche verranno sommate e ci sarà il vincitore dell’edizione. In giuria troveremo Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Una volta terminato il talent, sarà mandato in onda “Tale e Quale Show – Il torneo” che vedrà sfidarsi i migliori concorrenti dell’edizione appena conclusa con quelli della passata.